力退蓮舫！東京都知事選舉 小池百合子連任成功

日本東京都知事小池百合子2月曾率團訪問台灣。（資料照）

2024/07/07 19:24

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕東京都知事選舉今天進行投開票，在晚間8點開票後不久，日媒速報現任的都知事小池百合子連任成功。前參議員蓮舫和前廣島市安芸高田市長石丸伸二挑戰失敗。

小池在2016年以無黨籍身分參選東京都知事，拿下291萬票，2020年再以歷屆第二高票的366萬票獲選連任。這次爭取再連任，雖然最後票數尚未完成統計，不過從出口民調顯示，小池保有的自民黨和公明黨支持者7到8成的支持，也獲3成無黨派的支持，預料得票數應不差。

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小池爭取再連任以推動「東京大改革3.0」為口號，從選舉開始即保持現職優勢，不甩挑戰者的叫戰，維持沈穩冷靜的態度和口氣。反觀挑戰者蓮舫，以「反小池都政」和試圖挑起「朝野對抗」策略均未湊效，在民生政見中，她提出必須解決東京都的低生育問題，但競辦在社交平台X上貼文，竟把東京都出生率0.99人標成0.99%，馬上被網友留言吐槽，曝露出幕僚的專業不足。

蓮舫擔任參議員達4屆，2004年首次當選得票92萬，2010年171萬．2016年112萬連兩屆為全國最高票，但在2022年的得票數降到67萬票，低於她初次當選的票數，聲勢大不如前，所以也有人認為她可能想藉由此次參選首都知事重振旗鼓，為今年可能舉辦的眾議員選舉鋪路。

這次的東京都知事選舉共有56人登記參選，較上一屆多出22人，更創下史上最高參選人數記錄。由於參選爆炸造成最大48格的選舉海報公告板欄位不足，東京都的選舉管理委員會以發放透明的文件夾補救，讓第49名以後的候選人自己加貼在公告欄上。

包括參選人數爆炸在內，這次的都知事選舉出現了多種亂象，可說是前所未有。造成參選爆炸的主因是有某政黨一口氣推薦了24人參選，該黨以此取得了公告欄上24個張貼欄位，並透過捐款方式，變相販賣公告欄的張貼權，被日媒稱為「劫持公告欄」，由於日本的公職選舉法並未設想到這種情況，所以並無相關罰則，讓動機不良的政黨有機可趁。

東京都設置選舉公告欄約達1萬4千多座，只要繳交3000萬日圓（約合台幣61萬元）的保證金，就可以在官方設置的公告欄上張貼海報，另一方面，還有機會在國家公共頻道NHK播出兩次各五分半鐘的政見，從廣告費的角度來看，可以說是相當實惠。

因為候選人過多，今年NHK總共花了超過十小時播出候選人政見，其中還出現某黨女性候選人在鏡前輕解羅衫的勁爆場面，另外還有女性候選人張貼幾近全裸的開腳海報，被警察關切後急忙撤換的插曲，這些選舉亂象可說是前所未有。

這次的都知事選舉，社交平台X的使用率極高，不過也出現了以生成AI捏造候選人進行募款的貼文，各種攪局的行逕也稀釋了真正候選人的資訊。

依現行公職選舉法規定，知事選舉的保證金一人為300萬日圓，得票數若未達有效投票數的一成就會被沒收，上屆選舉有19人未達標，沒收的保證金達5700萬日圓，這次因參選人數增加，預估東京都選委會應可進帳1億日圓。

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