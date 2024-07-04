自爆偷帶台灣紅龍果回越南種 民眾黨立委麥玉珍涉違法輸出種苗

民眾黨立委麥玉珍（右2）昨出席紅龍果外銷日本記者會時，自爆曾偷帶台灣紅龍果回越南種植。（記者歐素美攝）

2024/07/04 05:30

〔記者歐素美、楊媛婷／綜合報導〕民眾黨立委麥玉珍昨天出席紅龍果外銷日本記者會時公開說，她家在越南有十甲土地種植咖啡、水果等作物，她來台吃到美味紅肉紅龍果，曾切成幾段包在行李中，偷偷帶回越南種植。此言引發譁然，農業部長陳駿季說，請民眾不要輕易把台灣種苗輸到其他國家，以確保台灣水果優勢。

麥道歉：藉個人經驗 提醒大家重視

麥玉珍隨後於臉書發文道歉，承認自己初到台灣，對法律不夠了解，只是藉個人經驗，提醒大家重視並遵守規範，共同守護美好家園。

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去年五月修正的「植物品種及種苗法」，已增訂禁止輸出入條款，並提高限制輸出入之罰鍰，紅龍果的種苗或枝條等屬限制出口的品項，若違規輸出可處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科六十萬元以上、三百萬元以下罰金。

農業部昨在台中市豐原區為紅肉紅龍果舉辦外銷日本首運記者會，國民黨籍立法院副院長江啟臣、同黨立委楊瓊瓔與麥玉珍等人出席。

麥玉珍致詞語出驚人說，越南的紅龍果只有白色，來台後她吃到紅色紅龍果，非常開心，曾偷偷切好幾段，包在行李中，帶回越南的老家種。此言引來台下譁然之聲。

麥玉珍隨即笑說，但種不起來，台灣農業技術很棒，四季都可吃到紅龍果，籲新住民將好吃的水果農產推廣到其他國家，而不是偷偷帶回去。

農業部長籲 勿輕易將台灣種苗輸出

陳駿季隨後受訪時表示，麥玉珍所言是否確有此事無法確認，但呼籲國人，品種是農民辛苦育成，為確保台灣的優勢，不要輕易把台灣的種苗輸到其他國家。

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