施明德前妻艾琳達驚傳車禍 民進黨派員探視協助

艾琳達（右）2011年出新書，時任高雄市長的陳菊曾出席發表會力挺。（資料照）

2024/07/06 18:37

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（6日）表示，民進黨資深黨員艾琳達於今天發生車禍意外，送往萬芳醫院治療，中央黨部第一時間已由組織部副主任先行前往探視，後續並將依「創黨及建黨黨員生活照顧計劃辦法」予以協助。

艾琳達是「鄭南榕紀念獎」得獎人、美籍人權運動者，也是民進黨前主席施明德的前妻。

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艾琳達曾表示，她在美麗島事件中，於國際媒體與台灣政治犯扮演中介角色，主要是拿到資料後轉交給美籍人士梅心怡，當國民黨政府要將她驅逐出境，她就和施明德結婚，後來很多政治犯朋友都來請託，又收集更多資料提供海外，施明德因美麗島事件被逮後，自己就到國外為其聲援奔走。

艾琳達也提到，她從美國來台投入人權活動，也把台灣的情況透過秘密聯絡網傳到海外，她不只關注台灣40年，至今也關心包含新疆、西藏等地區的人權議題。

總統暨民進黨主席賴清德於2024總統大選後，捐出三分之一選舉補助款，部分用於創黨或建黨黨員生活或弱勢照顧。組織部所研擬「創黨及建黨黨員-生活照顧計畫及急難紓困實施方案」的照顧對象，主要是針對1986年創黨及創黨五年內入黨，且現在具黨員身分的黨員。

該方案可由創黨及建黨黨員個案申請，亦可由黨員、縣市黨部、黨公職做個案的通報，通報後即刻組成訪視小組進行訪視，經審核後給予扶助，也將責成地方黨部定期進行訪視並持續關懷，此次扶助將包括生活照顧計畫（經審核通過後每月扶助最高6000元，最長2年，每年度需重新審核）及急難紓困救助（經審核通過後，每案最高扶助5萬元）。

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