嘉義「公民課補修」 民團宣講反國會擴權

台灣圖書室文化協會與市民舉辦「公民課補修+1+1」活動，老、中、青民眾到場聽宣講。（記者王善嬿攝）

2024/07/04 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨聯手民眾黨強推國會擴權法案，否決行政院所提覆議案，民間團體台灣圖書室文化協會昨晚在嘉市中正公園舉行「公民課補修+1+1」首場宣講活動，吸引老、中、青不同世代民眾到場聆聽；台圖文化協會理事長陳俊元表示，藍白挾立院多數強行通過國會擴權法案，猶如輾壓民主的黑箱立法，協會長期關注台灣民主發展，將以不同形式活動，讓更多民眾關心公共事務。

民眾不滿藍白合推不利人民法案

參與的黃姓民眾說，藍白合推不利台灣人民的法案，她參與活動是要表達人民的不滿。日前曾到台北參與青鳥行動的吳姓民眾說，國民黨打算修選罷法，提高罷免門檻，為不適任的政治人物解套，人民應站出來，反對此蠻橫作法。

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宣講會昨晚六點半開始，入夜後參與民眾陸續增加，還有人特地攜帶日前在台北參加青鳥行動時的紀念扇到場表達支持。陳俊元率先簡述立院近期事件，接著，好民文化行動協會副理事長林芳如宣講「與地方發展息息相關的轉型正義」、台灣經濟民主連合副秘書長許冠澤宣講「面對現在的國會，公民可以做什麼？」

6日辦桌遊 邀大家關心公共事務

陳俊元表示，國會職權修法爆發爭議，不只體現當前政治局勢紊亂，也凸顯公民自我培力的必要，「公民課補修+1+1」系列活動除舉辦大型集會宣講，七月六日也將在25x40藝文空間舉辦桌遊活動，以不同形式邀請大家關心公共事務。

台圖文化協會常務理事林詩涵說，「公民課補修+1+1」活動不只回應國會現況，也希望持續凝聚在地社會能量，深化民主的討論，此次是繼五月廿四日、廿八日在嘉義火車站寧靜舉牌、文化公園公民街頭宣講後，再一次公民集結，號召更多民眾關注時事，共同擦亮嘉市民主聖地招牌。

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