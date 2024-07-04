參選新北市長 蘇巧慧︰朝這個方向努力

2024/07/04 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨天接受政論節目訪問，對於參選二○二六年新北市長選舉，她表示，「我努力朝這方向（前進），讓大家認可我的能力」，民進黨會派出最強人選；至於如何評價國民黨潛在對手、台北市副市長李四川？蘇巧慧說，他確實是優秀的事務官，但也讓人質疑國民黨是否沒有第二人選。

質疑藍營只有李四川一個人選

對於外界點名海峽交流基金會董事長鄭文燦、民進黨秘書長林右昌也可能參選，自己的優勢何在？蘇巧慧笑稱，這應該是別人來評價，若對象侷限在這兩位「學長」，對新北市的了解是她的強項。

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如何評價李四川與新北市副市長劉和然？蘇巧慧指出，資深事務官值得尊敬，李四川確實優秀，但也讓人質疑國民黨是否沒有第二人選？新北在國民黨執政幾年來是「城市有運轉，施政無亮點」，缺乏以新觀念帶動城市活力的新北隊長，她願意擔任統合的角色；至於劉和然，她說，印象中「大概就是活動時把過程、致詞走完的角色。」

民眾黨籍立委黃國昌也被認為有意參選，蘇巧慧說，「我們沒互動、沒往來，人家不跟我們往來」。

藍營議員籲先支持財劃法修正

針對蘇巧慧鬆口表態參選，民眾黨新北市黨部主委陳世軒表達祝福，但他表示，民眾黨「不會對任何潛在人選酸言酸語或露出輕蔑的態度」，民眾黨會與各黨良性競爭並扎根基層、推出好的市長候選人。

國民黨新北市議員江怡臻說，蘇巧慧長期來的言行累積許多仇恨值，對於爭取中間選民恐怕沒有助益，她呼籲蘇巧慧先支持財政收支劃分法修正，先健全地方政府財源，才是真正的幫助新北市。

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