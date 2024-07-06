彰化男全力挽回外遇妻！妳別去外面突然懷孕 「1週嘿咻1次就好」

太太出軌，先生不畏「綠龜公」的閒言閒語，表明不會追究，但妻子鐵了心要離婚。情境照，非當事人。（示意圖）

2024/07/06 16:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一對結婚近20年的夫妻，太太發生不倫戀，沒臉見家人，想離婚。擔任保全工作的先生，不畏別人「綠龜公」的閒言閒語，表明不會追究，但妻子鐵了心要離婚。太太稱先生多次用「討客兄」挖苦她，還要求用性愛回報「綠光罩頂」的損失，害她泌尿道感染，她用手機蒐證錄音取得證據，再以不堪同居之虐待向彰化地方法院提離婚告訴，然而先生鐵了心「不想離」，也拿出手機「反蒐證」。法官認定，先生並沒有強迫太太「做愛做的事」，反而是太太因出軌，沒有臉面對先生和家人，一心想離婚，法官認為，這段婚姻仍有挽回機會，因此判太太敗訴。

判決書指出，太太於2022年間出軌，隨即向先生承認外遇，但也向先生哭訴「這段婚姻不知要如何走下去」。先生表明，沒關係，為了家庭的完整，他不會追究太太的責任。但先生知道太太想求去，只能任由她在外租屋和回娘家。自從不倫戀曝光後，兩人就已分居，太太鐵了心想離婚，惟先生就是不願遂太太之意，結果「綠龜公」封號不脛而走，先生的包容，反被傳得越來越難聽，後來先生把小王（太太外遇對象）叫到家裡，要求對方賠償他10萬，這筆錢他會捐給慈善團體。小王當場付錢了事。

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太太眼看用各種方法都無法離婚，於是展開新的攻勢，即偶爾會回來跟先生小聚，再偷用手機錄音，製造先生有「性暴力」的假象，她說，先生多次違反她的意願「霸王硬上弓」。又偷錄先生經常挖苦她「討客兄」的言語霸凌，再要求回報性愛，如果她不從，先生給錢，表面上說「家事費」，其實是「性愛回報」，讓她覺得自己很沒尊嚴，她說，近2年來同房的次數不到5次，雙方形同陌路，婚姻已無法回復。

但先生立「切結書」表示，不會再提小王的名字，如違誓言，願意賠太太20萬元。

而在結婚20周年這天，雙方再度同房，兩人也都備好手機錄音，先生說道，這段婚姻要好好走下去，只要妳不要再給意外，比方說突然跑去外面租屋或突然懷孕（有別人孩子），不要給他「驚喜」就好。先生見太太態度軟化，進一步要求「以後可不可以一個禮拜嘿咻一次」，太太回說「那也要看老娘，願不願意」。

法官表示，太太所提言語暴力和性威脅這都是自己片面感受，而先生對太太出言不當後，都表現出有意修補婚姻的態度。本件係源於太太有外遇後向先生坦承，雙方雖有修補之意願，仍無法圓滿處理，後太太想離婚，先生不同意，這是人情之常，難以此而謂先生以外遇來逼迫或威脅太太，因此太太主張被告對其有不堪同居之虐待，並不可信。

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