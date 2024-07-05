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國會職權修法釋憲 藍訴訟代理人推陳清秀、仉桂美 機關代表翁曉玲、吳宗憲

藍委吳宗憲。（資料照）

藍委吳宗憲。（資料照）

2024/07/05 19:42

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭10日就國會職權修法釋憲案暫時處分開庭，立法院今天協商訴訟代理人及機關代表，國民黨團推薦訴訟代理人東吳大學法律系教授陳清秀、前監委仉桂美；機關代表國民黨立委吳宗憲、翁曉玲。

國民黨團推薦訴訟代理人2位，兼具法律及行政實務，具有高度社會公信及專業。第一位是東吳大學法律學系專任教授陳清秀，專長為稅法、行政法、財經法、行政救濟，過去曾任行政院人事行政局局長、行政院訴願審議委員會委員等。

另一位為現任開南大學法律學系兼任副教授仉桂美教授，專業領域是地方政府與自治、行政法、人事行政、組織理論與行為。過去曾任監察委員、考試院國考典試委員、考試院訴願審議委員會委員、中選會委員等職。

立法院機關代表人部分，國民黨團推派翁曉玲、吳宗憲。翁曉玲不僅為現任司法及法制委員會委員，更歷任國立清華大學副教授、國家通訊傳播委員會委員，專業領域為憲法、行政法、通訊傳播法規、水土保持法等。

吳宗憲為現任司法及法制委員會委員，超過20年檢察官經歷，有11年偵辦肅貪經驗，曾任新北市政府法制局局長，兼具司法調查及司法行政等相關實務豐富。

國民黨團表示，黨團推薦4位代表皆為一時之選，將以專業捍衛國會尊嚴，以台灣主流民意為己任，更表達堅定的國會改革決心。

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