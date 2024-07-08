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韓國瑜要查是否找外人進立院開鎖 黃捷：踹斷門栓的藍委不用查？

立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委陳玉珍與民進黨立委王美惠、郭昱晴、吳沛憶、黃捷（前排右2）、蘇巧慧等人爆發衝突。（記者林哲遠攝）

立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委陳玉珍與民進黨立委王美惠、郭昱晴、吳沛憶、黃捷（前排右2）、蘇巧慧等人爆發衝突。（記者林哲遠攝）

2024/07/08 19:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今天（8日）續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨指控民進黨立委黃捷凌晨4點多就到紅樓202會議室「破壞門鎖」，立法院長韓國瑜表示要調查。對此，黃捷今下午PO出會議室門鎖毫髮無損的照片打臉藍營指控，並提到藍委陳永康踹斷茶水間門栓一事，反問韓國瑜「這不用查嗎？」

國民黨團今天公開監視器畫面，指控黃捷率先破壞會議室門鎖，5點多民進黨立委鍾佳濱也闖入，都是以破壞門把的方式強行進入。後來國民黨的立委到會議室外走廊發現黃、鍾已在裡面，證明民進黨當家鬧事、破壞公務，綠委帶頭違法。

對此，黃捷在臉書發布會議室門鎖完好無損的照片反擊，「國民黨公布我開門的監視器畫面，剛好證明，你們都在造謠。哪來的鎖匠？哪來的破壞門鎖？國民黨現在是指控我太早上班嗎？事實證明，我沒有帶鎖匠，也沒有萬用鑰匙，更沒有破壞公物，是合法、合規的進到會議室上班。」

黃捷接著酸：「為了阻擋你們惡意提高罷免門檻，比你們認真勤奮，也是剛好而已。與其檢討認真上班的人，該譴責的是咬人、揍人、踹人的暴力份子。影片都公布了，傅崐萁、王鴻薇、陳玉珍、洪孟楷臉被打的超腫。不過，傅崐萁剛改口稱讚我多才多藝，確實，面對認真守法又有才華的立委，國民黨卻充斥著炒股經濟犯、性騷犯和詐騙嫌疑人，真的應該自慚形穢。」

另外，韓國瑜稱立院正在查開鎖的是院本部委員的秘書還是外來人員，若開鎖的是外來人員，這是非常嚴重的。黃捷針對韓國瑜的說法再於臉書發文表示，「請問韓院長，我4點多早起上班，嚴重在哪？有比你打阿扁嚴重嗎？你以前多少暴力行徑，甚至睡到中午才上班，才是劣跡斑斑，非常嚴重。」

「我早已澄清，根本沒有任何外來鎖匠，韓院長請別再夢遊。與其花力氣針對我，院長該查的是，國民黨為何綁架議事人員、違法更改會議室？甚至國民黨還踹斷門栓、破壞公物，都不用查嗎？國民黨才是雞鳴狗盜、黑箱護航選罷法。我提醒過韓院長很多次，不要把自己做小，當傅崐萁的細漢仔。請做個盡責的立法院長，主持議事應秉持客觀中立！」

黃捷今下午PO出會議室門鎖毫髮無損的照片打臉藍營指控，並反問韓國瑜「我4點多早起上班，嚴重在哪？」（取自臉書）

黃捷今下午PO出會議室門鎖毫髮無損的照片打臉藍營指控，並反問韓國瑜「我4點多早起上班，嚴重在哪？」（取自臉書）

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