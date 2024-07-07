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王義川彰化談「青鳥行動」：民主就是這樣一代傳一代

「反濫權，護民主」宣講會彰化登場，王義川來助講。（記者劉曉欣攝）

「反濫權，護民主」宣講會彰化登場，王義川來助講。（記者劉曉欣攝）

2024/07/07 19:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕反國會擴權，彰化縣立委黃秀芳今天舉辦「反濫權，護民主」宣講會，邀請民進黨政策會執行長王義川來助講。王義川強調，參與「青鳥行動」的年輕人都是素人，但為了守護民主，從各地紛紛站出來，民主就是這樣的一代傳一代。

王義川強調，民進黨立委不會因為彰化縣長王惠美是國民黨籍，就來杯葛建設，只要是為地方有發展，讓地方向前走，就會全力來支持。像是台中捷運綠線往台中烏日往彰化的延伸段，或是打造跨越烏溪的和美大橋，都是對地方有幫助的建設，在地的陳秀寳、黃秀芳、陳素月等3位立委都會全力支持，不會因為政黨不同就去反對。

黃秀芳指出，她擔任立法院環衛委員會召委，《再生醫療法》、《再生醫療製劑管理條例》已完成逐條審查，卻因為藍白聯手忙著國會擴權，造成再生醫療雙法通過的時程遭到延宕，如果藍白陣營連為民眾有利、有幫助的再生醫療雙法，都可以阻擋，就是把個人的政治利益放在眾人的福祉的前面。

今天的宣講會在彰化市老人會館登場，除了王義川來助講，彰化縣議員李成濟、莊陞漢、彰化市長林世賢與立委黃秀芳也會上場宣講。

「反濫權，護民主」宣講會彰化登場，反應熱烈。（記者劉曉欣攝）

「反濫權，護民主」宣講會彰化登場，反應熱烈。（記者劉曉欣攝）

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