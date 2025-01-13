為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗三灣1.6度冷爆！全台「凍番薯」20縣市低溫特報

    今早輻射冷卻效應非常明顯，各地天氣寒冷，白天高溫回升快速，但入夜後氣溫又會快速下降，民眾須注意日夜溫差。（資料照）

    今早輻射冷卻效應非常明顯，各地天氣寒冷，白天高溫回升快速，但入夜後氣溫又會快速下降，民眾須注意日夜溫差。（資料照）

    2025/01/13 06:46

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（12日）清晨受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地偏冷，已於今凌晨4點35分發布20縣市低溫特報，台灣本島各縣市均在低溫特報範圍內。

    今早輻射冷卻效應非常明顯，各地天氣寒冷，西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約6至12度，其中基隆、新北、新竹至台南及南投有局部6度以下低溫發生的機率，花蓮、台東局部地區也有10度左右低溫，澎湖則約14度。今日平地最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的大河測站，今晨5點40分僅測得1.6度，第二低溫則是新竹縣峨眉鄉的峨眉測站，今晨5點50分僅測得2.3度。

    今日白天開始冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部及澎湖、金門高溫回升至18至21度，中南部22、23度，馬祖14度，但入夜後溫度快速下降，西半部會有10到15度的溫差，請民眾留意溫度變化，適時增減衣物。

    天氣部分，水氣偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（14日）清晨仍受輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷。北部及東北部12至23度，中部12至23度，南部14至24度，花東16至22度。

    週二晚間起至週三（15日）有另一波大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，加上南方雲系北移，南部地區及中部山區也有局部短暫雨。北部及東北部13至17度，中部14至22度，南部15至23度，花東17至22度。

    週四（16日）受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，北部及東北部12至17度，中部13至21度，南部14至23度，花東15至19度。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    11 ~ 19 10 ~ 22 13 ~ 22 13 ~ 19

    氣象署發布20縣市低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布20縣市低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播