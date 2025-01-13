苗栗三灣1.6度冷爆！全台「凍番薯」20縣市低溫特報

今早輻射冷卻效應非常明顯，各地天氣寒冷，白天高溫回升快速，但入夜後氣溫又會快速下降，民眾須注意日夜溫差。（資料照）

2025/01/13 06:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（12日）清晨受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地偏冷，已於今凌晨4點35分發布20縣市低溫特報，台灣本島各縣市均在低溫特報範圍內。

今早輻射冷卻效應非常明顯，各地天氣寒冷，西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約6至12度，其中基隆、新北、新竹至台南及南投有局部6度以下低溫發生的機率，花蓮、台東局部地區也有10度左右低溫，澎湖則約14度。今日平地最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的大河測站，今晨5點40分僅測得1.6度，第二低溫則是新竹縣峨眉鄉的峨眉測站，今晨5點50分僅測得2.3度。

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今日白天開始冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部及澎湖、金門高溫回升至18至21度，中南部22、23度，馬祖14度，但入夜後溫度快速下降，西半部會有10到15度的溫差，請民眾留意溫度變化，適時增減衣物。

天氣部分，水氣偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二（14日）清晨仍受輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷。北部及東北部12至23度，中部12至23度，南部14至24度，花東16至22度。

週二晚間起至週三（15日）有另一波大陸冷氣團南下，北部及東北部地區天氣轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，加上南方雲系北移，南部地區及中部山區也有局部短暫雨。北部及東北部13至17度，中部14至22度，南部15至23度，花東17至22度。

週四（16日）受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，北部及東北部12至17度，中部13至21度，南部14至23度，花東15至19度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 19 10 ~ 22 13 ~ 22 13 ~ 19

氣象署發布20縣市低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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