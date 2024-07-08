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高雄知名邱外科院長猝死家中！許景華看診前失聯 妻返家驚見身亡

邱外科醫院院長許景華上午失聯，被發現倒臥在家不幸身亡。（擷取自邱外科醫院臉書）

邱外科醫院院長許景華上午失聯，被發現倒臥在家不幸身亡。（擷取自邱外科醫院臉書）

2024/07/08 17:59

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高雄名醫許景華猝死家中 疑有三高病史

外科名醫許景華猝逝》「三高」夏季要護心 6族群慎防熱傷害

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市在地知名的邱外科醫院院長許景華，今（8）日上午離世，享年56歲。上午員工發現許景華看診前未到院且失聯，前往他家中探訪也無回應，經聯繫許的太太返家查看，驚現許景華猝死在臥室，警方初判雖無外力介入痕跡，死因仍待進一步調查釐清。

許景華為骨外科專業醫師，曾於高醫附設中和紀念醫院、屏東醫院骨科任職，現為邱外科醫院的院長，從週一到週六每天在醫院皆有門診，專長是處理骨折、骨外傷、坐骨神經痛、關節疾病、人工關節置換等，而邱外科醫院的前身為邱綜合醫院，在高雄開業已數十年。

據了解，許景華獨居在高雄市前金區，太太則居住在外縣市，今天上午許景華有門診卻未到醫院，且手機也失聯，員工覺得不對勁前往其住家查看，但沒人應門，因此緊急聯絡許妻，9點半多許妻返家開門，看到許景華在臥室裡，原以為還在熟睡，但拍打也喚不醒，才驚覺已經身亡，趕緊報警！

警方表示，初步查看現場沒有外力介入的痕跡，死者身上也沒有外傷，已知日前有透露身體不舒服，是否為疾病引起、過勞或其他原因，警方已報請檢察官進行相驗釐清死因。醫院則對此事表示不便說明和接受採訪。

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