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批翁曉玲下狠手「掐死憲法法庭」 柯建銘：徹底摧毀台灣民主

民進黨團今召開記者會，由柯建銘、黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、立委鍾佳濱和沈伯洋出席說明。（記者方賓照攝）

民進黨團今召開記者會，由柯建銘、黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、立委鍾佳濱和沈伯洋出席說明。（記者方賓照攝）

2024/07/05 14:23

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。民進黨團總召柯建銘今（5）日批評，翁曉玲此舉形同掐死憲法法庭，讓任何人都無法釋憲，並意圖藉此綁架大法官同意權，堪稱一石二鳥的策略，「未免太狠了吧」。

民進黨團今召開記者會，由柯建銘、黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、立委鍾佳濱和沈伯洋出席說明。柯建銘表示，藍白毀憲亂政射出兩支箭，直接插在台灣民主的心臟，徹底摧毀民主、破壞國家體制，第一支箭是因害怕罷免案，直接將選罷法變成鳥籠、導致無法罷免。

柯建銘說，第二支箭是修改憲法訴訟法，把大法官由現行的現有總額改為編制總額，目前有7位大法官任期即將屆滿，若國民黨擋下人事同意權，等同無法釋憲，不只影響機關，就連人民的釋憲全也沒收。

柯建銘解讀，國民黨修憲法訴訟法的策略是一石二鳥，一方面將大法官同意權當肉票綁架，要求民進黨必須配合在野黨提出的人選，否則就無法產生大法官；另方面是讓違憲法案無法釋憲。柯直言，翁曉玲的丈夫是前大法官，卻用這種方式掐死憲法法庭，「未免太狠了吧？我們絕對無法接受」。

吳思瑤指出，國民黨以具體行動遂行立法院是「上對下」，可以睥睨無視其他憲政機關，立委就是最大，比人民和大法官還大；這是一個三部曲，先用國會擴權法案讓立法院權力無限擴增；接著修選罷法沒收人民權利；第三是修憲法訴訟法，讓憲法法庭癱瘓。民進黨團會守護台灣民主，絕不能讓國會多數濫權、用民主沒收民主。

莊瑞雄則說，憲法法庭要受理的不是只有機關訴訟，還包括人民的聲請，讓人非常擔心若修法通過，立法院將成為無法無天；且大法官人選沒有產生，憲法法庭就會完全癱瘓，立法院修法涉及違憲後，卻用這種方式修改憲法訴訟法，將作成憲判的門檻提高，等同摧毀整個憲法法庭的設計。

國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。民進黨團總召柯建銘今（5）日批評，翁曉玲此舉形同掐死憲法法庭，讓任何人都無法釋憲。（記者方賓照攝）

國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。民進黨團總召柯建銘今（5）日批評，翁曉玲此舉形同掐死憲法法庭，讓任何人都無法釋憲。（記者方賓照攝）

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