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中媒「盯梢」案 國安局：一開始就掌握情資、與《自由時報》無關

立法院外交及國防委員會邀請國安局長蔡明彥，進行「近期中共對台滲透作為樣態與因應」報告並備質詢。（記者田裕華攝）

立法院外交及國防委員會邀請國安局長蔡明彥，進行「近期中共對台滲透作為樣態與因應」報告並備質詢。（記者田裕華攝）

2024/07/08 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新華社駐台記者被爆料「盯梢」某政論節目，要求節目主題須符合台辦要求。國安局長蔡明彥今日在立法院外交國防委員會表示，國安局有接到情資，「一開始接到情資，就通知調查局偵辦了」。他更強調，該局有收到另外情資，跟《自由時報》報導無關。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、陸委會、文化部、NCC、調查局等報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。

國民黨立委徐巧芯質詢問及，立委沈伯洋有向國安局通報？蔡明彥回應，沈沒有說向國安局通報，沈是說向國安單位，這要由沈委員對外說明是怎麼通報。國安局不會針對情訊來源對外說明，這是法律規定。

徐巧芯質疑，在媒體報導盯梢案之前，國安局有無做過調查？蔡明彥強調，之前就有接到情資，該案已經送到調查局偵辦了，因為有媒體人已經提告，檢察官也在偵辦了。

徐追問，國安局2個月前就知道，為何5月還讓新華社記者趙博離開？蔡明彥回應，國安局有相關資訊，但沒有司法調查權，有這樣資料要讓司法機關調查有無違法，「一開始接到情資，就通知調查局偵辦了」。

徐再問，陸委會有無向《自由時報》詢問資深媒體人是誰？陸委會副主委梁文傑表示，陸委會和文化部主管部分是邀請單位和被邀請的新華社記者，「我們都有問，《自由時報》部分是另外詢問」。

梁文傑談及，《自由時報》表示它們所報導的新聞都有所本，也做合理的查證，基於新聞倫理不便透露消息來源。

徐更質疑《自由時報》是寫假新聞。文化部次長王時思說，這是假設性問題，文化部不會去分辨。「恐怕無法指涉任何一家媒體是做假新聞，台灣是新聞自由的環境」。

王時思強調，如果中媒記者有做出危害國家安全之事，會撤銷其記者證，接下來新華社駐點記者的申請也不會核准；蔡明彥則表示，陸委會和文化部是做行政調查，檢調單位進行的是司法調查。

民進黨立委沈伯洋質詢問及，根據媒體報導，中國駐台記者「盯梢」政論節目，這是國安局已經有掌握的案例？蔡明彥說，對於相關中國駐點記者的活動，有經過文化部核定才會進來，進來之後有無從事違反許可目的不符之活動，我方都有在注意。

蔡明彥強調，針對這個個案，在接獲情資後有進行比對，因為國安局沒有司法調查權，已針對此一樣態移送到調查局，現已立案調查，因為有國內媒體人提告，高檢署也立案偵辦了。

國民黨立委賴士葆也問，真的有新華社記者盯梢政論節目這件事嗎？蔡明彥說，確實有得到情資，相關資訊已移送道調查局偵辦；民眾黨立委張啟楷質疑，怎麼可以有情資就調查？蔡明彥回應，有接獲情資當然要辦，不然有違國安機關的職責。

張啟楷追問，國安局情資來自《自由時報》？蔡明彥強調，「《自由時報》報導跟我們沒有關係，它們的報導跟我們無關」。張追問，所以有另外情資，不是來自《自由時報》？蔡回應，本來就有另外情資，一開始就有得到情資，所以就把情資送給檢調單位立案偵辦，就是這麼清楚。「《自由時報》的報導歸《自由時報》的報導，這兩個沒有關係！」

國安局長蔡明彥今日在立法院外交國防委員會表示，國安局一開始接到情資，就通知調查局偵辦了。他更強調，該局有收到另外情資，跟《自由時報》報導無關。（記者陳鈺馥攝）

國安局長蔡明彥今日在立法院外交國防委員會表示，國安局一開始接到情資，就通知調查局偵辦了。他更強調，該局有收到另外情資，跟《自由時報》報導無關。（記者陳鈺馥攝）

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