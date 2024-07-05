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獨家》身價近百億台商盧泓傑中國「意外死亡」現場曝 姊泣訴「只有火化證明」

盧泓傑發生意外現場。（親友提供）

盧泓傑發生意外現場。（親友提供）

2024/07/05 14:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國四川成都烏木藝術博物館館長、館藏近百億的台商盧泓傑，年初返台提及將資產轉移回台的困難，沒想到上月回中國突因「意外」死亡隨即被火化，在台灣的姐姐至今僅拿到「火化證明」沒有「死亡證明」，泣訴疑點重重，直呼「弟弟受到許多阻礙。」

「弟弟走了隔天突然有公文認證他身分。」盧泓傑姊姊提到，近期弟弟有提到，他的烏木博物館館長身分一度因為台灣人身分要被拔除，感受到身心俱疲想回台灣，意外上午還發了希望帶回台灣的一項「烏木白菜」藝術品，沒想到下午就出意外，巧合的是，意外死亡隔天官方就認證他可以保有館長身分，實在相當令人不解又遺憾。

另一位盧泓傑表姊李小姐說，盧泓傑幾年前確實曾希望找人接手博物館，開價約8億人民幣（約44億新台幣），但因為高價且關係中國重要資產沒成功，但館藏不斷增加下，如今價值應該超過百億台幣，近期兩人都還有在網路上聯繫，他也都是親自進行烏木吊掛作業，中國論及婚嫁的未婚妻也有傳送相關意外現場照片，還是希望給死者安寧別太多臆測。

一名盧泓傑友人也提到，2年前因病過世的盧泓傑大兒子在台灣長大，本要接手博物館且上過媒體報導，卻因為久年且服藥控制得宜的糖尿病症狀在宿舍內過世，近期中國未婚妻急著想要「身分」，然後又有館長身分不被官方承認的狀況，不得不懷疑中國有「養套殺」狀況。

中國四川成都烏木藝術博物館位於都江堰，是台商盧泓傑傾畢生之精力，2000年12月創辦首家以研究烏木文化推廣的大型專題博物館，也是成都市科普教育基地，博物館收藏上千件作品，包括特級作品3件，一級作品35件，二級作品356件，號稱藏品價值立於世界之顛。

盧泓傑發生意外現場。（親友提供）

盧泓傑發生意外現場。（親友提供）

盧泓傑蒐藏烏木的價值超過百億。（親友提供）

盧泓傑蒐藏烏木的價值超過百億。（親友提供）

盧泓傑發生意外前，還傳送烏木白菜照片，希望運回台灣。（親友提供）

盧泓傑發生意外前，還傳送烏木白菜照片，希望運回台灣。（親友提供）

盧泓傑姐姐談到弟弟意外過世相當難過。（記者蔡宗憲攝）

盧泓傑姐姐談到弟弟意外過世相當難過。（記者蔡宗憲攝）

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