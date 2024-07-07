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拆樑團體：謝國樑荒唐市政證據明確 罷免表達訴求

趙少康今天（7日）上午於基隆信義市場路口舉行「反惡罷 挺善樑」宣講。國民黨立委徐巧芯說，罷免案成立進行投票，影響人民生活，發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發聲明指出，罷免理由哪一個不是民生議題？（記者俞肇福攝）

趙少康今天（7日）上午於基隆信義市場路口舉行「反惡罷 挺善樑」宣講。國民黨立委徐巧芯說，罷免案成立進行投票，影響人民生活，發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發聲明指出，罷免理由哪一個不是民生議題？（記者俞肇福攝）

2024/07/07 13:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」今天（7日）發出聲明，對於趙少康等人到基隆「固樑」宣講，公民團體一直以來都是鼓勵社會上有不同聲音，想反問拆樑團體提出罷免理由，哪一點不是民生議題？哪裡是國民黨所說的「罷免會危害民生」？

趙少康今天（7日）上午於基隆信義市場路口舉行「反惡罷 挺善樑」宣講。國民黨立委徐巧芯說，罷免案成立，接下來又要進行罷免投票，罷免投票輸了要補選基隆市長，罷免投票國民黨贏了，再過兩年又要選市長，再過兩年又要立委選舉，會影響基隆人民生活。

針對今日國民黨趙少康等人來到基隆的「固樑」現場，我們依然鼓勵社會持續出現不同聲音，但這必須建立在不造謠、不抹黑的前提之下。

「山海公民拆樑行動」聲明，罷免理由從基隆市長謝國樑封鎖民意、深夜破鎖、到後續一系列電動機車與人工草皮等等的荒唐市政，每一條都是明明白白提出證據表達訴求，如今國民黨聲稱罷免會危害民生，請問上述哪一點不是民生議題？

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