國會職權修法釋憲 立院派藍白代表

立法院長韓國瑜今天就國會職權修法釋憲案暫時處分，立法院推派訴訟代理人及機關代表之人數召開朝野協商。協商結論決定，訴訟代理人由國民黨團推派2位、民眾黨團推派1位；機關代表學者專家部分，由國民黨團、民眾黨團各推派1位。 （記者劉宛琳翻攝）

2024/07/05 14:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天就國會職權修法釋憲案暫時處分，立法院推派訴訟代理人及機關代表之人數召開朝野協商。協商結論決定，訴訟代理人由國民黨團推派2位、民眾黨團推派1位，機關代表依上述比例推派立委。

朝野協商一開始，韓國瑜準備一份草擬協商結論之草稿，內容指出，針對憲法法庭通知立法院推派3位訴訟代理人及3位機關代表陳述意見，訴訟代理人國民黨團推派2位、民眾黨團推派1位，立法院機關代表依上述比例推派委員。

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民進黨團總召柯建銘表示，院長先預擬結論再發下去問大家意見，以前沒有這樣過，以後要避免，「都聽你的就好」。訴訟代理人民進黨不派，機關代表最好給院長去指派，各黨都不要派，「但要藍白代表，那我們也要」。

國民黨首席副書記長林思銘表示，基於利益衝突迴避的原則，民進黨不可能是原告又是被告，這是非常矛盾又衝突的法律原則。

國民黨團書記長洪孟楷則舉例過去釋憲案，包括行政院停止興建核四、319真調會等，都是推派國民黨立委，當時柯建銘就是聲請人，民進黨團沒有推派機關代表，這些都有往例可循。而且民進黨又是聲請人又可當立法院機關代表，邏輯不就是矛盾的？既然是聲請人就不能是機關代表。

民眾黨團總召黃國昌表示，聲請人、相對人在進行言詞辯論，本就是兩造對立不一樣，一個主張合憲，一個主張違憲，聲請人同一個人又可以當相對的機關代表，這是破壞憲法訴訟最基本的結構，很荒謬。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，立法院派出的機關代表就是要捍衛立法院做出的決定沒有問題、沒有違憲，法院可以直接禁止雙方代理的，所以立法院長和行政單位要去捍衛立法院程序的合法合憲和權益。

黃珊珊強調，機關代表沒有辦法只用立法院秘書長代理，秘書長可以講程序，但不能講法案內容，要通過這個法案的政黨代表去闡述法案內容。

柯建銘表示，釋憲影響的不是只有政黨之間的衝突，還有行政機關的運作和人民的權益。機關代表不要政治人物，就純粹機關比較合理，然後訴訟代理人民進黨團不會派。

韓國瑜宣告，既然各黨團無法達成共識，「站在立法院的立場是循例來辦理」，報告事項還沒處理完，等一下由院會來處理。柯建銘反對，出聲嗆韓國瑜：「院長你變成洪孟楷了」，不過，韓國瑜未回應即離開協商現場，但最後柯建銘、吳思瑤簽署協商決定。

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