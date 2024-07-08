影像曝光！南市區漁會龍頭林士傑遭槍手連開11槍奪命

南市區漁會理事長林士傑在南區新樂路住家門前人行道遭槍殺身亡，警方鑑識人員到場採證。（記者王俊忠攝）

2024/07/08 11:22

首次上稿 07:49

更新時間08:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議員林依婷父親、南市區漁會現任理事長林士傑，8日清晨近6點許，在南區新樂路住家前人行道遭1名年輕男槍手近距離開槍射殺，林士傑身中多槍，現場遺留11顆彈殼。警方到場採證訪查、研判該槍手已在現場附近埋伏多時，見林士傑一現身就趨前連開多槍，分明是要致林於死命。

槍手開槍行凶影像曝光，當時林士傑從住家出門，其友人司機幫忙開1輛黑色皮卡車在住家外路旁等候，林從皮卡車上取出1個寵物籠、放回家門前，再回頭欲上車時，1名穿連身帽T、戴口罩的年輕男子突然從林士傑的右側方竄出，持槍朝林身上連開多槍，見林已倒地後，男槍手即往健康路東向方向徒步逃逸。

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據了解，男槍手逃到健康路對向路旁，再坐上停在路旁的車子離去，至於槍手是自己開車離去？或是有人接應？警方持續調閱監視器追查釐清；由於槍手穿連身帽、戴口罩，全身包的緊緊的，年紀與身形、身分都還要進一步追查。

警方初步研判，槍手應在林士傑住家外等候、埋伏多時，且掌握林清晨會外出爬山的作息時間習性，6月間就有林的友人在白河大凍山看到林爬山的身影。案發當時林士傑應是要出門去爬山，不料遭槍手盯上索命。

對於槍手近距離槍殺、要致林於死命，究竟有何深仇大恨？槍手要下如此狠手，都是檢警專案小組積極追查凶手、查明案情真相的重要目標。至於林士傑身中幾槍？也需檢警進一步相驗遺體查明。

南市區漁會理事長林士傑在南區新樂路住家門前人行道遭槍殺身亡，警方鑑識人員到場採證。（記者王俊忠攝）

南市區漁會理事長林士傑在南區新樂路住家門前人行道遭槍殺身亡，警方鑑識人員到場採證。（記者王俊忠攝）

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