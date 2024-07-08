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高鐵南延屏東 傳「高雄案」可望敗部復活

高鐵延伸屏東是否進入高雄市區再度引發關注。（記者侯承旭攝）

高鐵延伸屏東是否進入高雄市區再度引發關注。（記者侯承旭攝）

2024/07/08 10:22

〔記者侯承旭／高雄報導〕高鐵延伸屏東計畫正進入綜合規劃，傳出已定案的「左營案」營運風險大，進入高雄市區的「高雄案」可能敗部復活。

根據2020年12月核定的「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」，「高雄案」是「左營案」替選方案中之較佳方案，也同時針對「左營案」和「高雄案」做了分析比較。

「高雄案」對運量與區域發展較具優勢

在運量部分「高雄案」表現較佳，在區域發展部分；「高雄案」對於屏東縣與高雄市的發展都較有利；在工程課題部分，整體而言「左營案」面對之工程課題較為單純，用地拆遷部分也是「左營案」較具優勢。

關於列車運轉與旅客便利性，「高雄案」之便利性較高；工程經費部分，若不含購車成本，「左營案」554億元，「高雄案」1271億元明顯偏高。

最後有關經濟效益與財務評估，總體而言，「高雄案」較「左營案」可新衍生部分效益，惟「高雄案」建設成本與營運成本均顯著高於「左營案」，故經濟效益與財務評估結果以「左營案」較佳。

報告指出，「高雄案」雖可於高雄車站設站，縮短高雄市區轉乘交通，惟該案將造成高雄鐵路地下化沿線路廊於歷經10餘年工程施作後，再經10年以上之高鐵施工衝擊，且該站服務範圍與左營站重疊，衍生效益有限，又工程經費高，故仍以「左營案」為建議方案。

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