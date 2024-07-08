火速處理檢方抗告 桃園地院：已派車檢送鄭文燦案抗告卷證至高院

前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦前天獲交保後，露出自信微笑步出桃園地院。（記者余瑞仁攝）

2024/07/08 11:25

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，收賄500萬元主導「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，經桃園地檢署傳喚偵訊後當庭逮捕、向桃園地院聲請羈押，法官審理後裁定以500萬元交保；檢方認為法官裁定認事用法不當，當庭抗告，前天深夜完成抗告書送達院方；對此。桃園地院表示，今天一早即以最速件完成處理，上午10點已派車將抗告案卷證送往高等法院。

桃院對檢方聲請鄭文燦羈押禁見做出500萬元交保並限制住居及出境出海裁定後，檢方除了提起抗告，也對院方的「保守」態度大吐苦水，直指檢方此案曾向桃院4度聲請搜索票要對鄭文燦發動搜索，卻全遭法院駁回，承辦檢察官最後無奈率調查人員親送傳票，才將鄭傳喚到案偵訊，而聲請羈押鄭文燦，法官又裁定交保，更讓檢方人員怒批：「送錢的都收押，收錢的卻放了！」

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而法界傳出，羈押案獨審的鄧姓女法官，其父親鄧雅文與鄭文燦「大有淵源」，曾是鄭擔任新聞局長時的新聞局政風室主任，之後更被鄭文燦延攬進入桃園市政府擔任政風處長，堪稱是關係密切的舊部屬，外界也質疑鄧姓法官明知此節卻未主動迴避，有縱放之虞。

桃園地院強調法官是因輪值依規定審理聲押案，且對檢方的聲搜也是依法處理，然而面對刁難檢方聲搜、法官未迴避的質疑聲浪，桃園也備感壓力，對於檢方提出抗告表示會火速處理；而今天週一上班後，桃園及火速處理檢方抗告案的卷證影印、製作函稿、送印蓋章等程序，於上午10點完成作業，即派車將抗告案卷證送往高院。

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