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國家語言研究發展中心條例送立院審議 法制局：應有評鑑、外部監督機制

行政院會6月27日通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，函請立法院審議。（資料照）

行政院會6月27日通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，函請立法院審議。（資料照）

2024/07/07 12:22

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院會6月27日通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，將設置行政法人性質的國家語言研究發展中心，函請立法院審議，立法院法制局也提出多項建議，包括建立公平、公開、客觀的評鑑機制，強化外部監督機制等。

行政院會去年4月通過國家語言研究發展中心設置條例草案，送立法院審議，但因屆期不連續，行政院會6月27日再次通過文化部所擬的「國家語言研究發展中心設置條例」草案，並函請立法院審議。

行政院提案指出，設置國家語言研究發展中心，是為辦理國家語言之保存、研究、推廣及交流，促進語言文化之傳承、復振及發展。立法院法制局指出，國家語言文化之傳承、復振及發展之目的在於「應用」，建議將其列入立法目的。

法制局也建議，為確保董事會公開、獨立之原則，允宜增訂各類董事之代表比例；董事及監事聘任資格，宜增訂「經公立醫院證明因疾病致不能執行職務」之規定，以維董事會正常運作；並完整規範董 （監）事利益迴避之規定。

法制局表示，為達成組織績效目標，允宜建立公正、公開、客觀及符合性平之評鑑機制。並強化該中心外部之監督機制，決算報告允宜依決算法規定審計之。

據「國家語言研究發展中心設置條例」草案，國家語言研究發展中心為行政法人，受文化部監督，經費來自政府機關編列，依法定預算程序辦理，並受審計監督。

國家語言研究發展中心業務內容包含，全國性語言普查、調查及研擬國家語言發展報告；跨語言語料、史料蒐集、研究、典藏及出版；研發統整各語言拼音及書寫系統；語言語料數位應用的研發；研究改進語言能力認證制度及技術，辦理或受託辦理語言能力認證；規劃整合語言相關人才培育及流通機制；受託辦理語言推廣相關業務；建置及維運整合型之國家語言資料庫平台，以及國內外語言研究發展交流及合作。

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