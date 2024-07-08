清晨家門前遇襲！台南市區漁會理事長林士傑中3槍身亡

台南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡。（資料照）

2024/07/08 07:58

首次上稿 07:49

更新時間 08:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市今天（8日）清晨5點45分許發生重大槍擊案！台南市區漁會理事長林士傑清晨出門，就在南區新樂路住家前遭持槍歹徒伏擊，身中3槍，當場無生命跡象，送往永康區奇美醫院急救，仍宣告傷重不治。警方全力調查緝凶。

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據了解，台南市警局110與台南市消防局119是在清晨5點45分許接獲民眾報案，指在南區新樂路的林士傑住家前有人遭開槍，警、消人員到場發現中槍者是市議員林依婷的父親林士傑（綽號土雞、53歲），林士傑身中3槍，胸、臉與頸部有疑似槍傷，失去生命跡象，被救護車送奇美醫院急救，不過急救無效，已宣告不治身亡。警方獲報後到現場蒐證、調查，查緝槍手。

林士傑過去曾參選南區與安平區的市議員失利，後來改推女兒林依婷參選本屆市議員當選；他則換跑道，參選台南市區漁會理事長成功上壘，本屆台南市議會議長選舉，邱莉莉涉賄選案喧騰衣食，他也捲入其中，被控涉嫌恐嚇議員方一峰，不過一審判無罪。過去林士傑走過「江湖路」、犯過案，後來改經商、參政，也力挺市長黃偉哲與民進黨，至於為何會遭槍擊身亡？警方正積極調查釐清林與他人的恩怨、過節，追查槍手及犯案動機。

曾選過南市議員的現任南市區漁會理事長林士傑，驚傳八日清晨在台南住家前遭人槍擊身亡。（圖：取自林士傑臉書）

曾選過南市議員的現任南市區漁會理事長林士傑，驚傳八日清晨在台南住家前遭人槍擊身亡。（圖：取自林士傑臉書）

命案現場留有多顆彈殼。（圖：民眾提供）

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