幽靈「冷心低壓」即將通過台灣 水氣雲圖曝千里大漩渦本體

衛星雲圖上看不到如幽靈般的冷心低壓，必須使用觀測高空水氣的「水氣頻道雲圖」，才能一睹冷心低壓的樣貌。（圖擷取自NOAA）

2024/07/08 10:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「冷心低壓」今（8日）將通過台灣，對流發展更旺盛，預期午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現，不過衛星雲圖上看不到如幽靈般的冷心低壓，必須使用觀測高空水氣的「水氣頻道雲圖」，才能一睹冷心低壓的樣貌。

中央氣象署官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，冷心低壓正在通過台灣，使得大氣環境變得不穩定，早上雖然還是高溫炎熱、艷陽高照，但中午過後一樣要特別留意劇烈的午後雷陣雨，冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛，會讓午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現。

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不過冷心低壓躲在大約5公里以上的高空，一般衛星雲圖難見蹤跡，必須使用觀測高空水氣的「水氣頻道雲圖」，才能看到這個千里大漩渦。

前氣象局長鄭明典也在臉書指出，冷心低壓如果沒有伴隨雲系，基本上是看不到的，所以有點神祕，冷心低壓移入，高層氣溫降低，等於是增加當地的對流不穩定度，所以一般說法是「冷心低壓會增強午後對流」。

有些分析則發現，冷心低壓本身也有次環流，它的東北側有上升運動區，所以相對容易有對流在冷心低壓東南側發展；鄭明典補充道，冷心低壓本身是個高層的輻合流場，所以可以支持周邊原本就存在的對流輻散場，讓原本存在的對流系統增強。

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