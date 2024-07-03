國會擴權釋憲案 憲法法庭：10日召開準備程序

憲法法庭定7月10日下午開庭行準備程序。（記者楊國文攝）

2024/07/03 05:30

〔記者楊國文、劉宛琳／台北報導〕立法院三讀通過國會擴權法案，民進黨團五十一位立委、行政院、總統賴清德，以及監察院均聲請釋憲和暫時處分，憲法法庭昨晚指出，就民進黨等三個機關聲請暫時處分案，定於本月十日召開準備程序，聽取總統賴清德等聲請人及指定機關立法院陳述意見，法界指出，可能近期做出暫時處分的裁定。

藍點名七人應迴避

卓：勿施壓大法官

憲法法庭指出，包括立委柯建銘等五十一人、行政院及總統賴清德，針對近日增訂（修正）公布的立法院職權行使法、刑法之相關條文，分別提出法規範憲法審查及聲請暫時處分，憲法法庭審酌後，就聲請暫時處分部分，依憲法訴訟法第四十三條第二項及憲法法庭審理規則第五十三條規定，定於七月十日下午二時行準備程序，聽取上開聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。

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另外，監察院本月一日提出的聲請釋憲和暫時處分案，憲法法庭已完成分案，由承辦大法官及其所屬審查庭持續處理中。日前，民進黨立委柯建銘等五十一人的聲請案，已獲憲法法庭正式受理，至於行政院及總統賴清德的聲請案，正由承辦大法官、審查庭處理中。

國民黨團昨天舉行記者會，點名司法院長許宗力、現任大法官許志雄、呂太郎、蔡宗珍、朱富美、尤伯祥、黃瑞明等七人，都和民進黨政府及政黨有密切的關係，應自行迴避，以免失去國會職權修法釋憲該有的中立。

行政院長卓榮泰表示，希望任何人都不要給大法官壓力，讓他們可以做出最正確的判斷。

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