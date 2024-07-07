新任雲林縣黨部主委宣誓就職 劉建國：凝聚團結逆風而起

新任黨部主委、立委劉建國受訪表示，將團結凝聚黨部力量，創造新雲林。（記者李文德攝）

2024/07/07 12:33

〔記者李文德／雲林報導〕民進黨雲林縣黨部今天舉行第20屆主委就職典禮，由立委劉建國接下縣黨部主委一職，面對2026五合一大選，如何收復今年大選雲林失利所帶來的衝擊，劉建國表示，縣黨部將會凝聚團結，逆風而起「創造新雲林」。

雲林縣黨部今上午在虎尾明鳳食寓宴會廳舉行新任主委、執行委員、評議委員宣誓就職典禮，由黨中央副秘書長翁世豪頒發證書，現場超過200名黨幹部、黨公職參與。黨籍民代、鄉長等輪番上台發表感言，都呼籲要「團結一致，2026贏回雲林」。

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「會悉心傾聽人民心聲」，劉建國強調，會照顧弱勢、關懷黨員，為2026年選舉鋪路。雖然雲林民進黨員人數不多，不過都凝聚力強且目標一致，只要大家團結就可以逆風而起，創造新雲林。

劉建國表示，將會勇於承擔重責大任，從就任以來就勤跑基層，在各地展開活動，包含公職秘書培訓、端午節發送粽子給弱勢、20鄉鎮巡迴開反國會擴權說明會等，盼將黨部力量發揮至最大效益，更作為雲林縣議會民進黨團的「最強後盾」，更延伸至中央、地方執政的溝通運作平台。

劉建國說，未來組織架構是否擴充？現在黨部配置的人員全數到齊，皆各司其職，從組織活動、政策宣傳到雲林青年團通通就定位，更勇於參與公共事務，爾後將視情況再予擴充，是要把整個黨務推展，讓更多年輕人認同。

劉建國認為，過去黨部運作模式較為僵化，相信未來將有更多年輕人加入行列，讓雲林有更多元的活力。

雲林縣黨部今上午在虎尾明鳳食寓宴會廳舉行新任主委、執行委員、評議委員宣誓就職典禮，由黨中央副秘書長翁世豪頒發證書。（記者李文德攝）

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