翁曉玲提修憲法訴訟法 呂秋遠：是我見過最無恥的政黨

律師呂秋遠。（資料照）

2024/07/05 14:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。對此律師呂秋遠表示，比賽會輸就毀掉裁判，這大概是他見過最無恥的政黨了。

呂秋遠在臉書PO文表示，「起初，當國民黨要修法擴張調查權，侵害人民權利與權力分立時，我保持沉默，我又沒做壞事，權力分立關我屁事，當他們要編預算修建花蓮高速鐵路時，我保持沉默，反正政府就是愛花錢，花在誰身上還不是一樣？」

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呂秋遠指出「當他們要提高罷免權門檻，保護自己不要被選民提前免職時，我保持沉默，反正我也不會去投票，誰當選不關我的事，當他們決定修改憲法訴訟法，而且在十月擋住大法官任命，不讓大法官足額開會，完全毀掉憲法體制時，已經沒有人能為我說話了。」

呂秋遠續指，現在還有司法院大法官可以阻止國民黨在立法院的擴權毀憲行為，但是10月份就有超過半數的大法官任期屆止，國民黨翁曉玲等人已經提出憲法訴訟法修正案，把大法官人數固定為15人才能議決，意思就是，10月以後，只要否決大法官任命，憲法法院就會停擺，往後無法違憲審查。

呂秋遠直言，國民黨為了毀掉這個國家體制，不惜犧牲民眾的權益，往後所有人民、政府提出的釋憲案，只要不同意大法官任命，都會停擺，立法院從此為所欲為，比賽會輸就毀掉裁判，這大概是我見過最無恥的政黨了。

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