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批藍委引中資參與離島重大工程 黃捷：若通過恐讓金馬淪陷

黃捷直言，若該法案通過並發生台海戰爭，幾乎可宣告金門馬祖淪陷。（資料照）

黃捷直言，若該法案通過並發生台海戰爭，幾乎可宣告金門馬祖淪陷。（資料照）

2024/07/05 13:22

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案，主張引進陸資參與離島重大公共工程；該案在今（5）日立法院會遭民進黨團成功提議退回程序委員會。民進黨立委黃捷盤點近5年離島已決標的工程，總價值高達上百億，更有上百項建設涉及重大國安敏感資訊；並指出，若該法案通過並發生台海戰爭，幾乎可宣告金門、馬祖淪陷。

陳雪生等人近日擬具「離島建設條例增訂第7條之1條文草案」，包括主張開放大陸地區廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫，所需機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入。

對此，黃捷透過臉書批評，金馬立委包藏禍心，連自己人都不挺，她請公程會提供近5年離島已決標的工程列表，內容令人不寒而慄。提案若通過，中國廠商可跟台灣廠商競爭，還可繞過既有法規的限制，承攬含「重大國安敏感資訊」的建設；台海若發生戰爭，離島首當其衝，因此國防建設特別多。

據此，黃捷整理4點主要內容，首先，112、113年截至目前決標的工程，總價值有上百億，未來中國廠商便可從中獲取利益。第二，過去五年在離島工程標案，有142件涉及「國家安全」，將近9成都由國防部發包。第三，142件中，有些是「發生地點」較敏感，例如憲兵隊宿舍整修、海軍司令部庫房的防水作業等。第四，另有些是「業務性質本身」涉及大量敏感資訊，例如航空站門禁系統汰換、金門大橋交控系統等。

「一旦這法案通過，幾乎可宣告金門馬祖淪陷」，黃捷批評，這絕不是陳玉珍所說的「我們是井底之蛙、跟不上進步」，或陳雪生稱「離島缺工缺料」的問題而已，若真心想幫助離島，應更仔細研擬。

黃捷盤點近5年離島已決標的工程，總價值高達上百億，更有上百項建設涉及重大國安敏感資訊。（圖取自黃捷臉書）

黃捷盤點近5年離島已決標的工程，總價值高達上百億，更有上百項建設涉及重大國安敏感資訊。（圖取自黃捷臉書）

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