藍委提離島建設開放中資 黃捷怒批：吳三桂條款！

民進黨立委黃捷。（資料照）

2024/07/02 22:52

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍提出「離島建設條例」修法，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，得輸入機具、技術及操作人力。對此，民進黨立委黃捷怒批，這樣的提案，可讓中資登上快速通關直入台灣，根本是「吳三桂條款！」直白地說，這個完全不設防、繞過兩岸人民關係條例的提案，後果恐怕比當年的服貿還可怕。

陳雪生等人近日擬具「離島建設條例增訂第7條之1條文草案」，指礙於離島資源不足，又具鄰近大陸地區的區位優勢，若政府主辦的重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，得由大陸地區廠商參與政府採購，廠商所需機具、技術及操作人力得自大陸地區輸入，將可大幅降低政府財政支出，亦可縮短工程、提升計畫效能。

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對此，黃捷表示，藍營最近的擴權、錢坑及自肥法案，已惹來罷免聲浪，但今天發生一件更荒唐的事情，陳雪生、陳玉珍假借提升建設效率之名，提案修正「離島建設條例」，為中國大開後門。

黃捷指出，修法排除國安條款，中國廠商可以繞過限制，辦理涉及國安相關之採購；得標的中國廠商，可不受到原有法律限制，不經許可及審查即可進入台灣；得標中國廠商的人或貨物，可以進入台灣限制水域、台北飛航情報區限制區域；得標中國廠商的員工，可以不受限制直接進入離島，甚至可能包含中國間諜。

黃捷說，這樣的提案，可讓中資登上快速通關直入台灣，根本是「吳三桂條款！」直白的說，這個完全不設防、繞過兩岸人民關係條例的提案，後果恐怕比當年的服貿還可怕。國民黨說，要推動福國利民的民生法案，「請問要福的國是中國嗎？要利的民難道是中國人嗎？」

黃捷表示，國民黨常說被無故抹紅、無奈被當中共同路人，問題是，「你們的所作所為，就是完全在幫中共利益著想、毫不掩飾！請問國民黨，看到這種提案，你們要台灣人如何相信，你們真的不是賣台親共集團？」

目前依照「政府採購法」，若外國要參與政府採購，應該先和台灣締結條約或協定，且若涉及國家安全的採購可以限定資格。由於目前台灣和中國尚未簽訂政府採購的相關協議，目前政府標案是否開放中國廠商採取個案認定。

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