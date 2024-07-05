自己人也不挺！藍委提《離島條例〉引中資、憲法訴訟法修法退回程序委員會

國民黨立委陳雪生等人提案，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購；國民黨立委翁曉玲也提案明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。前述兩案皆列入今（5）日院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，立法院長韓國瑜詢問現場無異議後裁示退回。（記者方賓照攝）

2024/07/05 11:21

〔記者陳政宇／台北報導〕國會爭議提案連環爆，國民黨立委陳雪生等人提案，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購；國民黨立委翁曉玲也提案明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。前述兩案皆列入今（5）日院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，立法院長韓國瑜詢問現場無異議後裁示退回。

陳雪生等人近日擬具「離島建設條例增訂第7條之1條文草案」，指礙於離島資源不足，又具鄰近大陸地區的區位優勢，若政府主辦的重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，得由大陸地區廠商參與政府採購，廠商所需機具、技術及操作人力得自大陸地區輸入，將可大幅降低政府財政支出，亦可縮短工程、提升計畫效能。

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此外，司法院長許宗力等7位大法官的任期將於10月底屆滿。翁曉玲等人提案指出，現行「憲法訴訟法」未明定大法官「現有總額」定義，不符合「憲法增修條文」規定大法官法定人數15人的宗旨。若依上述修法，相關釋憲案均須大法官「現有總額」三分之二（10位）參與。假如藍白陣營再擋7位大法官人事同意權案，憲法法庭將因人數不足而無法運作，未來藍白再通過爭議修法，憲法法庭也無法處理釋憲案。

藍綠今天立法院會皆祭出甲級動員，處理報告事項時，民進黨團對前述兩案提議退回程序委員會，經主持院會的韓國瑜詢問，現場立委皆未表達異議，於是裁示退回立法院程序委員會。

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