大學學測今登場！12.1萬人報名 5大應考提醒一次看

114學年學科能力測驗於週六至下週一登場，本次約有12.1萬人報考，大考中心也整理5大應考提醒，像是應試務必攜帶有效證件正本供查驗身分，考試時手機務必完全關機等，提醒考生留意以免被扣分。（資料照）

2025/01/18 06:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕114學年學科能力測驗於今日至下週一登場，本次約有12.1萬人報考，大考中心整理5大應考提醒，如應試務必攜帶有效證件正本供查驗身分，考試時手機務必完全關機等，提醒考生留意以免被扣分。

大學入學考試中心於1月18日至20日舉辦114學年學科能力測驗，學測第1天將考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會。

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大考中心也整理5大應考提醒，包括

1.帶應試有效證件正本，例如身分證、有照片的健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等，至於學生證則「不是」應試有效證件

2.行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座

3.置於臨時置物區的行動電話應完全關機

4.考試開始鈴響起，於答題卷以正楷簽全名

5.考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，提醒考生避免違規。

由於近日天氣寒冷、日夜溫差大，大考中心也提醒，若考試期間因天氣寒冷需使用帽子、口罩、圍巾等，須配合監試人員檢查，查驗身分時以不影響辨識面貌為原則。

同時為防範麻疹和流感疫情，大考中心也表示，經徵詢衛生福利部疾病管制署，目前已無強制要求民眾佩戴口罩規定。不過如有疑似或感染呼吸道傳染病（如流感）或出現發燒、呼吸道症狀（如流鼻水、咳嗽或打噴嚏）時，仍建議考生和陪考家長佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節並落實手部衛生。

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