陳雪生、翁曉玲提案被退回 藍黨團無異議

國民黨立委陳雪生。（資料照）

2024/07/05 12:16

首次上稿：11:40

更新時間：12:16（新增第4、5段陳雪生、陳玉珍說法）

〔記者劉宛琳、林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳雪生提出「離島建設條例增訂第七條之一條文草案」、翁曉玲提出「憲法訴訟法第四條條文修正草案」，分別被質疑引進中資、癱瘓憲政運作，今日立法院院會，民進黨團提議退回程序委員會，在無異議的情況下，退回程序委員會重新提出。

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翁曉玲受訪表示，民進黨團根本不想建立制度，明明在憲法訴訟法裡，沒有明確把大法官現有總額的人數定義清楚，現在只是要明文化，確立未來大法官所做成的憲法法院判決，至少一定要有法定人數一半的通過，才具有民主正當性，否則一個影響到國家制度、人權重要的憲法，任憑三、四位大法官就可以做成判決，這不符憲法增修條文的意旨，也不符合民主原則，沒有代表性。

至於是否還會在程序委員會提出，翁曉玲說，這之後再說，但重要的法案就是會再提出。

陳雪生重申，民進黨斷章取義，馬祖缺工缺料，能解決離島問題嗎？現在又再提罷免，「來罷免我，我沒意見」。

同為提案人的陳玉珍表示，行政院難道不知道金門大橋蓋12年，大陸同時在蓋的廈漳大橋只要3年，大陸真的很進步，他們的公共工程建設很多，也養得起相關機具設備，反而是台灣養不起，金門、馬祖地區距離大陸很近，我們善用大陸的機具設備及人員，是非常正面的事情，行政院要好好思考，不要閉著眼睛，不去看看世界進步到什麼地步。

有人批評大陸經濟很差，現在世界上很多地方的經濟都很差，但不表示他們的工程技術不進步，這是兩回事，要敞開心胸勇於面對，不要逢中必反。

國民黨立委徐巧芯為陳雪生提案辯護，她表示，要考慮到離島的特殊性，連台灣本島都缺工缺料，離島更是有被政府放生的意味，修法並不會因此就發生滲透的情形，行政院應該去思考，如何讓台灣本島的人員去協助離島建設。

徐巧芯還說，民眾黨團總召黃國昌昨爆料，國軍裡面使用大陸製品，她要再爆料，很多將軍的座車行車記錄器，也是Made in China，如果真的要抓第五縱隊，說要抗中保台，什麼東西都不能用大陸製、不能讓大陸的工人來協助離島建設，是否要從國軍開始整肅，看看國軍的行車記錄器是否是用貼牌的，但事實上是大陸製。沒有掌握相關數量多少，但確定是國防部的座車。

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