澎湖漁船遭中國海警扣留 朱立倫批民進黨兩岸政策只有拳頭沒有對話

澎湖漁船遭中國海警扣留，朱立倫到新竹市參加座談會時批民進黨兩岸政策只有拳頭，沒有對話。（記者洪美秀攝）

2024/07/05 12:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣澎湖西嶼大進滿88號漁船，遭中國海警船以休漁期越界、使用非法底拖網為由強制登檢，並帶回福建泉州圍頭港扣留，國民黨主席朱立倫今天出席在新竹市舉辦的藍青挺青年培訓營時提到，過去兩岸漁船越界之事很常見，但我方海巡及中國海警都有共識、相互尊重執法，批民進黨的兩岸政策只有拳頭，沒有對話。

朱立倫在致詞時提到，國民黨選擇兩岸一定要交流、不要交惡，要對話而不是對抗，並批民進黨與中國沒有溝通協調對話，只有拳頭，沒有對話、沒有交流就容易產生很多誤解，除要捍衛、保衛中華民國、我們自己的主權以外，兩岸就是要溝通協調對話。

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朱立倫話峰一轉舉澎湖漁船大進滿88號遭中國海警在金門海域附近扣留為例，過去類似漁船越界的案子非常多，可是過去兩岸的海警跟海巡都會溝通，若我方漁船越界，中國海警就會把漁船趕到我方海域，由我方海巡抓捕違規漁船，若中國漁船違規越界，我方海巡也會把中國漁船趕回去，由中國海警執法。

他認為這是兩岸過去執法的互相尊重與溝通，大家有這樣的一個共識，但現在變成不溝通的時候，雙方都是依法把違規越界漁船扣留或抓捕，最嚴重的意外就是今年2月，為抓中國的違規漁船造成翻覆而死了2位漁民，如果兩岸有持續溝通及共識，就不會有這樣的意外。

朱立倫強調如果有溝通、對話就不會造成兩岸衝突、意外甚至戰爭。並提到，從能源到國會改革及兩岸關係，國民黨與民進黨的立場各有不同，但國民黨堅持做對的事，希望年輕朋友跟國民黨站在一起。

澎湖漁船遭中國海警扣留，朱立倫到新竹市參加藍青座談會時批民進黨兩岸政策只有拳頭，沒有對話。（記者洪美秀攝）

澎湖漁船遭中國海警扣留，朱立倫到新竹市參加藍青挺青年座談會時批民進黨兩岸政策只有拳頭，沒有對話。（記者洪美秀攝）

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