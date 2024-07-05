馬辦要求承認九二共識 卓榮泰：不是承認哪個條件就能化解對方威脅

行政院長卓榮泰今日受訪表示，在這個時候不是承認哪一個對方要求我們的條件，就能化解對方對我們的威脅。（記者方賓照攝）

2024/07/05 09:50

〔記者林欣漢／台北報導〕澎湖籍漁船「大進滿八八號」遭中國海警船登檢扣押，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，請賴政府在承認九二共識的基礎上，務實處理兩岸關係。對此，行政院長卓榮泰今日受訪表示，在這個時候不是承認哪一個對方要求我們的條件，就能化解對方對我們的威脅。

立法院今日對行政院長報告施政方針繼續質詢，卓榮泰會前受訪指出，在這個時候不是承認哪一個對方要求我們的條件，就能化解對方對我們的威脅，還是希望國人心理的建設要一致、大家如果口徑一致，沒有分裂，才有更大的力量防衛自己。

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卓榮泰表示，中華民國就歷史來看就是一個主權獨立國家，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，這就是現狀，要維持的就是這個現狀，至於把一些行政上的作業或疑似違規的情形，牽扯到高層級的政治事件，這個是過慮了而且也不需要，應該要明辨是非。

對於「大進滿八八號」遭中國海警船登檢扣押，目前交涉進度？卓榮泰表示，事件發生當時，海巡弟兄非常警覺的希望及時救援，但是沒辦法馬上解決這件事，對家屬深感遺憾，希望大家能夠先心平氣和，也希望我們的漁民要提高警覺及注意，在目前的狀況底下，不要有任何可能涉及或疑似違規的情形，這是對自身安全的保障，同時也要求中方在這個時刻不要升高任何過度的手段，因為可能會引起緊張或不必要的對立，這完全是不需要的。

卓榮泰表示，希望大進滿八八號人船能夠平安，在目前短暫的時間內，中方能保障人身的安全，儘速將人船安全回來國內，相關的交涉各單位都密切進行中，希望很快時間能夠給家屬一個安心的答案，也給國人一個交代。

另外，國民黨立委陳雪生提案離島建設條例打算引進中資，對此，卓榮泰表示，2017年也曾經有過相關提案，內容無非是要引進對岸廠商來參與離島的重大工程，甚至引進一些機具、操作人員，同時也排除若干現行條例的規範，這個會對於機場、港口、大橋等重大公共工程的施作發生實質影響，同時也涉及到國家安全問題。

卓榮泰說，懇請立委們審議時以國家安全為重，以國家安全問題為優先，並兼顧公共工程的品質，以及將來工程進行當中，我們可以直接監督的可能性，希望立委們審慎面對這樣的法案，我們也希望維持現狀，比較可以合理的對工程的理解和參與，是比較好的，希望能維持這樣的關係。

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