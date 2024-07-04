政院經濟發展委員會7月召開首次會議 卓榮泰：聚焦3大重點

行政院長卓榮泰今（4）日出席「2024財訊影響力論壇」時表示，由他主持的「經濟發展委員會」將於7月召開首次會議。（行政院提供）

2024/07/04 21:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（4）日出席「2024財訊影響力論壇」時表示，由他主持的「經濟發展委員會」將於7月召開首次會議，將聘請許多外部專家學者擔任顧問，形成更多元討論，廣納更多意見，同時規劃「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」三大工作重點及方向。

談及國家能源政策，卓榮泰說明，在提供安全穩定的電力前提下，政府將啟動第二次能源轉型策略，並依據「環境基本法」23條規定，持續朝「非核家園」目標邁進，透過多元途徑及方式，落實「展綠、增氣、減煤、非核」的國家能源轉型發展方向。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，新的核能知識，是未來發展的趨勢，但無法解決現在到2030年台灣所遭遇的問題，近來包含國會及社會輿論都在討論核三廠1號機是否延役問題，依據規定，該機組運轉執照將於今（2024）年7月27日屆期，屆時將停止運轉，進入除役階段；即使要延役，依據法律規範，基於安全考量，仍須時間檢查，才能恢復運作，因此除役後的3年半到5年之間，核三廠1號機是無法運轉發電。

有鑑於此，卓榮泰強調，政府除全力發展綠能，也請台電公司依據期程如期如質完成新電廠的興建，至盼透過雙管齊下方式，滿足國內電力需求。在邁向「非核家園」過程中，政府已逐一盤點不同能源發展路徑，同時也考量AI時代來臨相對應的電力需求，經合理推算下，以2022年為基準，預估至2030年，電力需求將成長800萬瓩，同時期燃氣機組將淨增加910萬瓩，因此，到2030年之前，依據目前相關規劃，台灣不會有缺電之虞。

此外，為確保電網韌性，政府已提出「強化電網韌性建設計畫」，10年將投入超過5600億元預算，全面打造電網韌性。卓榮泰強調，賴總統與他均要求台電加速韌性電網工程進度，「早一天完成，早一天安全」，以儘速實現政府對人民的承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法