鄭文燦疑涉入土地開發案 「自辦市地重劃」利益比「區段徵收」至少多35億

海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉貪500萬交保，震驚政壇。圖為案情關鍵的華亞科技園區東側近50公頃農地推動擴大計畫。（資料照）

2024/07/06 16:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園地檢署以「不違背職務收賄罪」偵辦海基會董事長鄭文燦，也扯出「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」案外案，事實上，早在2011年、市府推動該區段徵收案前，廖姓地主就開始整合該筆9.5公頃土地辦理「自辦市地重劃」，雖然土地被納入區段徵收，但來回利益高達35億元，難怪地主會想盡辦法要「自辦市地重劃」。

熟悉內情人士表示，該筆9.5公頃土地位於龜山樂善寺旁，地主辦理市地重劃，必須配合都市計畫程序，完成土地編定後才能進行「自辦市地重畫」，市地重劃以原地原配精神，配地比至少55％，比起「區段徵收」40％，至少多了15％，另外「自辦市地重畫」比起「公辦市地重畫」，雖然多了開發費用，但至少多了15％抵費地，來回土地多了30％，以當地每坪土地50萬元行情，約43億元，扣除開發成本獲利至少35億元，這也是地主希望「自辦市地重畫」原因。

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知情人士也提到，「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收案於2018年啟動，目前區段徵收案已經停擺，若內政部通過該土地重劃案，地主還是可以組成重劃會辦理重劃工程，也就是說重劃與區段徵收並不衝突。

市府官員透露，內政部都委會雖然駁回該自辦市地重劃案，但也沒有完全把路堵死，還要求地主們必須符合「都市計畫內農業區變更使用審議規範」提出事業計畫，當時的市長鄭文燦才指示，相關局處協助辦理自辦市地重劃。

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