駁議事人員被囚禁謠言！ 蘇巧慧秀圖酸：沒有常識也要看電視

蘇巧慧拿出國會頻道截圖，反駁「議事人員被綠囚禁」謠言。（翻攝自臉書「蘇巧慧」）

2024/07/04 21:58

〔記者陳奕劭／新北報導〕立法院內政委員會今天（4日）排審選罷法修正草案，民進黨團立委一早就占領紅樓202主席台，內政委員會主席高金素梅下午2時半宣布改至群賢樓101開會，但因議事人員沒抵達宣告散會。藍控綠委軟禁議事人員，立委蘇巧慧在臉書批評，「沒有常識，也要看電視」，議事人員一直都待在上班的地方，國民黨想要強迫他們離開會議室才是事實。

蘇巧慧表示，「沒有常識，也要會看電視。藍白會騙人，國會頻道不會騙人。」高金素梅在下午2點20分在走廊外面，在沒有更換會議室的公文、沒有麥克風、沒有轉播、更沒有留下紀錄的方式，宣布要到別的地方開會。3點15分又在沒有紀錄的情況下宣布散會。

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她指出，國民黨和民眾黨稱「民進黨把議事人員關在會議室裡」是錯誤的謠言。國民黨強迫他們離開會議室才是事實；內政委員會的轉播，一直在同一間會議室裡，代表這裡是正確的開會地點。主席從會議室外宣布的事項，沒有記錄、於法無據。

蘇巧慧說，會議地點沒有變更也沒有散會，那麼立委們沒離開，議事人員更不可能離開翹班，「藍白不要因為自己翹課，就想綁架盡忠職守的議事人員」。

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