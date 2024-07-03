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調高罷免門檻？陳柏惟：覺得國民黨在指涉顏寬恒輸不起

前基進黨立委陳柏惟表示，今天討論選罷法中的罷免，他算當事人，史上罷免投票率最高的就是罷免他那場，投票率也不過才51%。（記者李文馨攝）

前基進黨立委陳柏惟表示，今天討論選罷法中的罷免，他算當事人，史上罷免投票率最高的就是罷免他那場，投票率也不過才51%。（記者李文馨攝）

2024/07/03 13:26

〔記者李文馨／台北報導〕內政委員會今（3）日舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會，當年被罷免的前基進黨立委陳柏惟也列席發言，他表示，藍營主張提高罷免門檻，歷史上罷免投票率最高的就是他的「那場51％」，拿來跟總統大選投票率70％、75％比，「都覺得國民黨在指涉顏寬恒委員是個輸不起的人，我真的替顏寬恒感到非常的悲傷」。

陳柏惟表示，今天公聽會有專家、教授、學者，而他算當事人，不要把罷免當成毒蛇猛獸，罷免會製造仇恨對立是因為罷免方的起心動念有邪念，所以才會變成一場戰爭、割喉；他意有所指地說，如果罷免方的理由正當，比如「請假選總統」、「半夜強盜破門」，這應該給人民罷免的機會。

陳柏惟指出，行政首長的怠忽職守跟國會議員發聲的路線不同，是兩個完全不同的概念，不能因為左派右派、進步保守的理念競爭，稱之為怠忽職守，如果整個行政首長跟單一選區的立委「連人都不見了」，當然要有罷免權留給人民。

韓國瑜罷免案「錯假連署」7% 高閔琳案75%

「現在藍營推動修法，不免又讓人家覺得，國會是不是又在擴權了？」陳柏惟認為，過去的制度明明就有受害者，真正如果照這個國會多數的版本修下去，唯一一個會被罷免的是現在的立法院院長，「你們要修這種法，院長不知道會不會跳起來。」（補充：現任立法院長韓國瑜為不分區立委，無法被罷免。）

陳柏惟表示，如果只是單純討論「趴數」有一點道理，但更重要是罷免的過程，到底為什麼會變成仇恨？「我們不能快快樂樂的罷免，平平安安的回家嗎」，因此他以親身經歷，列出現行3個罷免問題。

陳柏惟指出，首先是「錯假連署」，從韓國瑜罷免案的7%、他的16%、黃捷案的26%、林昶佐案30%、到高閔琳案75%，等於4個連署人裡有3張是假的，「不是假的就是死的」。他說，提出罷免方的比例超過10%，且都是同政黨發起的，「這樣子我的頭也是暈暈的，怎麼會說『錯假連署』是罷免應該要提高門檻的理由」？

陳柏惟：我被罷免投票率51％已是史上最高

陳柏惟表示，第二是「空窗期」，不論罷免方發動罷免的原因為何，被提起罷免的當事人大概要提早3個月到半年，要花一定的時間回應媒體、上節目辯論，回應一些非立委本業的問題；此外，以他個人的經驗來說，罷免發動到補選選上新任立委，當地選區有近4個月沒有立委。

陳柏惟指出，第三個問題叫「募款」，他的罷免案當時選區贊成反對雙方有200多塊的招牌，罷免方的錢可以無窮無盡注資，卻不受政治獻金的管理，而反罷免方不得成立政治獻金專戶，「民意代表公眾人物就就是站在那邊給人家打，現在的罷免制度對反對罷免方有一定程度的困難。」

陳柏惟提及，藍營今天要把罷免門檻提高，歷史上罷免投票率最高的也是他那場，投票率也不過才51%，若拿來跟全國性選舉投票有75%、80%相比，並稱得票數不夠、民意不正當。他說，聽到相關說法，「都覺得國民黨在指涉顏寬恒委員是個輸不起的人，我真的替顏寬恒委員感到非常的悲傷，怎麼會被同黨同志這樣子講」。

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