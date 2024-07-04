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藍委告發囚禁議事人員 柯建銘反擊：惡人先告狀、顛倒是非

立法院內政委員會4日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨動員立委霸佔主席台杯葛，輪值召委高金素梅只好在主席台前宣布開會。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會4日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨動員立委霸佔主席台杯葛，輪值召委高金素梅只好在主席台前宣布開會。（記者朱沛雄攝）

2024/07/04 17:10

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院內政委員會今（4日）排審選罷法修正草案，民進黨立委占領主席台，國民黨則赴北檢告發民進黨團綁架議事人員、觸犯強制罪。對此，民進黨團總召柯建銘表示，內政委員會的會議室就是紅樓202，議事人員皆在此處，而國民黨更換會議室則是非法宣告的行為，還惡人先告狀、顛倒是非。

排案的無黨籍內政委員會召委高金素梅，下午2時半在原會議室外走廊宣告，改至群賢樓101開會，但議事人員仍被困在紅樓202。高金最後於下午3時20分裁示，考慮、體恤議事人員的無奈，今天會議宣告散會，下週一會重新排案。

國民黨團下午前往台北地檢署告發柯建銘等人。報案內容說明，國民黨立委王鴻薇遭民進黨立委將紅樓202會議室（內政委員會）大門、窗戶反鎖，並妨害議事人員行使其職權，已妨礙在野黨立委行使其職權審議議案，故提出強制罪、妨害公務罪之告訴。

對此，民進黨團總召柯建銘受訪表示，今天會議很清楚，會議室在這裡（紅樓202），國民黨必須進來宣告，民進黨團不認同非法宣告，另開會議室就是非法行為，議事人員都在這間會議室。

至於下週一委員會攻防，柯建銘說，高金素梅要排案是她的權益，原則是絕對不容許沒收罷免、沒收民主，過去國民黨用同樣的遊戲規則罷免別人，今天卻因害怕被罷免而翻桌要修法，提高門檻導致完全無法罷免，「天下有此邏輯嗎？不要惡人先告狀，顛倒是非、莫此為甚」。

黨團幹事長吳思瑤表示，今天會議所發的通知是紅樓202，這是正式會議是，但國民黨為了遂行偷渡選罷法修法，居然跑到群賢101；但依照議事程序，若要轉換會議室就必須進入原始的會議室宣告，高金顯然沒做到合乎程序的宣告．企圖召開冒牌的內政委員會。

吳思瑤說，若國民黨一直要站在民意對立面，民進黨團表達遺憾，這項修法是剝奪人民權利，國民黨內部其實也是意見分歧，有必要為了搶救基隆市長謝國樑而硬幹下去嗎？呼籲國民黨立委深思熟慮、回頭是岸。

柯建銘強調，內政委員會的會議室就是紅樓202，議事人員皆在此處，而國民黨更換會議室則是非法宣告的行為。（記者陳政宇攝）

柯建銘強調，內政委員會的會議室就是紅樓202，議事人員皆在此處，而國民黨更換會議室則是非法宣告的行為。（記者陳政宇攝）

立法院內政委員會4日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委提案擬修法提高罷免門檻，綠營多次表達反對意見，雙方爆發短暫衝突。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會4日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委提案擬修法提高罷免門檻，綠營多次表達反對意見，雙方爆發短暫衝突。（記者朱沛雄攝）

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