控民進黨團囚禁議事人員 藍委到北檢按鈴告發強制罪

國民黨團今天下午到北檢，按鈴控告民進黨團涉犯強制等罪。（記者陳彩玲攝）

2024/07/04 17:15

〔記者陳彩玲／台北報導〕立法院內政委員會今日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨團一早突襲，以占領主席台方式杯葛，下午召委高金素梅突在會議室外的走廊，宣布更換地點開會，國民黨團則指控綠營囚禁議事人員，並到北檢按鈴控告，民進黨團涉犯妨害自由、強制等罪。

國民黨立委王鴻薇表示，今天下午2點半，內政委員會召委高金素梅要回到議事廳開會，可是民進黨立委卻反鎖議事廳的門，讓召委無法進去開會，最後召委在會議事外走廊宣布，更改開會地點，沒想到，議事人員全被民進黨立委軟禁、囚禁、限制人身自由，稍早她已請助理到中正一分局報案，控訴民進黨立委「根本是現行犯」。

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國民黨立委徐巧芯則指出，今天告發民進黨所有立委，軟禁議事人員50分鐘，涉犯妨害公務、妨害自由、強制等罪，想知道為什麼民進黨要在國會殿堂，限制議事人員、公務人員的人身自由，希望檢調積極查辦，還給公務人員一個公道。

民進黨團昨發出動員令，數十位綠委今天上午在會前搶佔主席台，阻擋國民黨將選罷法修正草案完成初審、送出委員會，但因現場狀況混亂，高金素梅約在上午9時半離開會議室，會議停擺到下午2點半，高金素梅欲回會議室宣告轉移陣地，不過前門被多位綠委堵死，僅剩後門通行，高金隨後在走廊表示，「我們改群賢101開會」；多名綠委則喊：「無效宣告」。

由於議事人員被綠委堵在紅樓202無法出入，國民黨立委則在群賢101會議室批評，「民進黨綁架議事人員，我們要開會」；國民黨立委王鴻薇更請辦公室向中正一分局報案，指控議事人員被民進黨立委綁架。

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