鄭文燦涉貪交保檢方抗告 承審女法官之父傳是鄭舊部惹議

鄭文燦因涉嫌收賄，完成具保手續後，微笑步出法院。（記者余瑞仁攝）

2024/07/07 12:52

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，收賄500萬元為主導「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，被桃園地檢署傳喚偵辦後當庭逮捕、昨天凌晨聲請羈押，桃園地院法官裁定以500萬元交保；檢方認為法官認事用法不當，當庭抗告，昨晚火速完成抗告書於深夜送達院方。而今天更傳出作出裁定的鄧姓女法官的父親與鄭文燦大有淵源，鄭文燦擔任市長時還延攬入府當政風室處長直到退休，儘管這層關係不構成迴避事由，仍引起法界熱議。

此外，檢方人士也對院方的「保守」態度大吐苦水，直指檢方此案曾向桃院4度聲請搜索票要對鄭文燦發動搜索，卻全遭法院駁回，承辦檢察官最後無奈率調查人員親送傳票，才將鄭傳喚到案偵訊，而昨天聲請羈押鄭文燦，法官又裁定交保，更讓檢方人員怒批：「送錢的都收押，收錢的卻放了！」

請繼續往下閱讀...

法界今天傳出，羈押庭上承審鄭文燦的鄧姓獨任法官，其父親鄧雅文與鄭文燦「大有淵源」，鄭過去擔任行政院新聞局長時，鄧就是新聞局的政風室主任，而鄭文燦當選就任桃園市長後，立即延攬鄧雅文入府擔任政風處長：鄧雅文於2018年1月17日宣誓就職，2020年7月屆齡退休，其擔任政風處長任內發生過桃市府經發局長朱松偉、副局長王允宸等高階公務員接連涉貪事件，當時不少議員抨擊政風處堪稱「養老院」。

而鄭文燦捲入收賄案後，隔年疑似警覺被盯上而退錢的時間是2018年8月，時間點就是鄧雅文任政風處長時，如今鄧的法官女兒承審裁定讓鄭文燦交保，讓外界直呼實在太巧了。

據了解，鄧姓女法官為司法官54期結業，曾任桃園地檢署檢察官，2021年申請轉任法官，2年前曾因感情糾紛上了媒體版面，昨天又巧合承審鄭文燦案，再度引發關注。桃園地院表示，鄧姓法官是前（5日）晚的值班法官，是依規定承審檢方聲押案件。

對此，桃園市議員凌濤今天在臉書抨擊，昨天傳出桃園地院曾4度駁回檢方申請搜索票對鄭文燦發動搜索，今天又傳出承審法官的父親是與鄭文燦關係匪淺的舊部，讓這起社會高度矚目案件為此又蒙上一層質疑，這讓民眾對司法的信心真的是正面的嗎？真的是，通通不演了嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法