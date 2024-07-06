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驚悚畫面曝！斗六福懋科技鷹架倒塌 已知2死3傷

斗六福懋科技公司架倒塌，已知有2死3傷。（讀者提供）

斗六福懋科技公司架倒塌，已知有2死3傷。（讀者提供）

2024/07/06 17:11

〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕位在雲林斗六的福懋科技公司今（6）日下午發生工程鷹架倒塌意外，雲林縣消防局獲報出動大批人車到場搶救，現場倒塌面積相當大，已知有2人死亡3人受傷，消防人員持續搶救中。

雲林縣消防局下午4點12分接獲報案，報斗六市河南街329號福懋科技公司鷹架倒塌，有壓傷工人有受困情形，立即派遣公園、斗六、六合、斗南、虎尾及第一大隊趕往搶救，出動各式消防車6部、救護車6部、人員38人，現場由消防局祕書蕭清文指揮搶救。現場已成立災害應變小組，同時通知縣府勞青處、衛生局、建設處、交工局、警察局處理。

目前已知2死3傷，現場有1名男性頭顱破裂當場死亡、1名45歲女性無生命跡象送台大雲林分院搶救；另還有3名女性受傷送成大斗六分院急救，現場仍在搶救中。

雲林縣消防局第一大隊副大隊長張哲彬說，廠方表示今天並無施工，這些受傷人員疑似為來上班員工。

目前5人傷亡：

男性OHCA.40歲送斗六台大
女性OHCA.45歲送斗六台大
女性頭部受傷40歲送斗六成大
女性頭部受傷43歲送斗六成大
女性頭部受傷46歲送斗六成大

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