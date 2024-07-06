福懋科技鷹架倒塌2死3傷！休假夫接到電話 慟知妻上班遇難…

雲林斗六福懋科技公司新廠房擴建工程發生鷹架倒塌意外，造成2死3傷。（記者李文德攝）

2024/07/06 23:20

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鷹架倒塌2死3傷 福懋科技：對傷亡員工甚表哀慟

〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕位在雲林斗六的福懋科技公司今（6）日下午發生新廠擴建工程鷹架倒塌意外，雲林縣消防局獲報出動大批人車到場搶救。這次意外釀2人死亡3人受傷，職安署中區職業安全衛生中心到場了解，已勒令工地停工，明天將到現場詳細鑑定，並依違規狀況裁罰，最高可罰30萬元。其中，死者丈夫接到公司電話才知妻子已遇難，無奈地說，「現下只能先看如何處理」。

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雲林縣消防局下午4點12分接獲報案，斗六市河南街329號福懋科技公司鷹架倒塌，立即派員趕到現場，由消防局祕書蕭清文指揮搶救。這起意外釀2死3傷，36歲張男頭顱破裂當場死亡、46歲柯女頭部重傷，送院搶救不幸不治；另有張女、趙女、左女受傷送成大斗六分院急救。經查，張女為福懋興業員工，其餘為福懋科技員工。

福懋科技公司總經理張憲正說，現正進行第五期擴廠工程，去年11月動工，預計年底完工，今天並無進行相關工程，僅有公司員工輪值上班，下午4點正值中班人員下班時間，當時正好有雷陣雨，突然一陣強風吹過導致鷹架倒塌而釀成意外。目前已派出公司主管到醫院等地慰問，全力協助後續事宜，而公司也趕緊清查其餘員工都均安。

近千片砸落 15人受困

當地居民說，當時突然狂風驟雨，隨即聽到巨響「碰！」就看到現場一片狼藉，先前地震、大雨等都沒有這種情況，這次非常可怕；員工長舒一口氣說，幸好當時下班比較晚走出公司，不然後果不堪設想。

同樣在福懋上班的死者柯女丈夫今天休假，只有太太上班。他說，下午突然接到公司電話詢問，「太太是否已回到家？」才發現事態不對，趕到醫院確認太太遇難。太太已經在公司上班十多年，事發突然，目前只能先看怎麼處理。

消防局祕書蕭清文說，鷹架高40米、長80米，掉落鷹架板近千片，到現場後掌握共15人受困，2名員工倒臥現場明顯死亡，3名傷者協助脫困送醫，其餘者無受影響均安全脫困。

勒令停工

縣府勞青處長張世忠說，今晚勞動部職安署中區職業安全衛生中心派員到現場了解，要求工程勒令停工，明天將到場詳細鑑定，將依據是否有違規狀況裁罰，最高可罰30萬元，若要復工必須針對缺失改善提出計畫書，審核通過方能復工。

雲林斗六福懋科技公司新廠房擴建工程下午發生鷹架倒塌意外，造成2死3傷，晚間現場出動機具清理現場。（記者李文德攝）

消防救護人員持續在現場救援。（記者李文德攝）

機具漏夜清理現場。（記者李文德攝）

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