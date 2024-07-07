高雄龍華市場知名「翠紅冷面」傳食物中毒 14人腹瀉就醫

高雄龍華市場「翠紅冷面」的椒麻皮蛋涼麵疑爆發食物中毒，衛生局今先往稽查，將抽驗食材，並發現環境有多項缺失。（高雄市衛生局提供）

2024/07/07 12:34

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄龍華市場知名的「翠紅冷面」遭網友在ptt爆料，2日晚間前往食用後，3日凌晨開始發燒、嘔吐、腹瀉和血便，後續也有網友在店家的Google評論，稱食用椒麻皮蛋涼麵後身體不適、畏寒就醫，今（7）日高雄市衛生局表示，於7月3至6日陸續接獲醫院通報14人食用「翠紅冷面」的椒麻皮蛋涼麵產品後發生腹瀉等腸胃道症狀，疑有食安疑慮，接獲通報已疫調採檢，並令店家停業7日徹底清消改善。

網友指出，2日晚間家人點了川辣冷麵、網友吃椒麻皮蛋冷麵，2人有交換吃了2口，3日凌晨3點開始發燒，早上開始連續嘔吐、腹瀉，甚至排出血便，人幾乎差點暈倒，沒辦法站立行走，家人也開始發燒和嚴重肌肉痠痛與腹瀉，就醫醫師懷疑是腸胃炎或感染沙門氏菌，直到6日病況未改善連忙到醫院掛急診，因抽血檢驗炎指數過高需目前住院中。

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另也有網友在店家的Google評論中提及，3日下午買了1份椒麻皮蛋冷麵和1麻辣冷麵，先生吃完椒麻皮蛋之後就開始有腹瀉、反覆發燒的狀況，直至今天都未有改善，去了醫院急診抽血檢查說蛋白指數過高，有食物中毒可能、要立即住院檢查治療！

也有人是3日上午11點前往購買6份冷麵、2份招牌、1分酸辣、2份皮蛋冷麵，吃了皮蛋的2人反覆高燒、腹瀉不止，隔日還掛了2次急診；也有人2日、6日皆吃出問題，高燒全身痠痛、腹瀉、畏寒又爆冷汗等。

店家對此回應致歉，表示一定會全面改善，皮蛋口味也已經停賣，並會盡全力負責處理。

高雄市衛生局表示，接獲通報後立即派員現場稽查，經查，就醫者分別於7月2日晚餐及7月3日午餐用餐後出現不適症狀，截至目前累計共14人就醫。

經稽查現場無冷藏冷凍溫度記錄、分裝食材未標示品名、分裝日期或有效日期、垃圾桶未加蓋，疑有交叉污染之虞。稽查人員已同步針對可疑的食材，包括半熟蛋、皮蛋醬汁、水、椒麻皮蛋涼麵（細拉麵）、椒麻皮蛋涼麵（韓國冬粉）、麻辣醬、泰酸辣醬、義式番茄醬、日式昆布柴魚醬、蝦仁等共10件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體檢驗中。

衛生局說，為落實風險管理及損害控管預防性措施，已命業者於7月4日至7月10日停業7日，期間徹底清消改善，衛生局後續進行複查，如未改善完成，將依「食品安全衛生管理法」第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。若情節重大足以危害人體健康之虞，將依食品衛生安全管理法移送地檢署偵辦，並呼籲民眾如近期有購買該項食品，使用後出現疑似食品中毒症狀，請主動通報衛生局。

高雄市衛生局檢查涼麵工作人員手部清潔及是否有傷口。（高雄市衛生局提供）

衛生局人員檢查涼麵製作環境衛生。（高雄市衛生局提供）

衛生局抽驗涼麵醬料包。（高雄市衛生局提供）

有多名網友吃了涼麵後出現食物中毒症狀，於店家評論中留下負評。（擷取自Google評論）

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