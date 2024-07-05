「阿箴越南法國麵包」514人食物中毒案 一審判決出爐

「阿箴越南法國麵包」爆發多人食物中毒後，桃園市政府衛生局立即派員前往稽查。（資料照，桃園市政府提供）

2024/07/05 18:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區忠貞市場排隊攤位「阿箴越南法國麵包」負責人阮氏箴，將染「沙門氏桿菌」食材製成餐點販售，致514名消費者發燒、嘔吐、腹瀉；桃園地檢署依違反食品安全衛生管理法起訴，考量她與多數受害消費者和解，建請法官量處適當刑責；桃園地院今天（5日）一審判阮氏箴8月徒刑、緩刑2年。

去年8月間，吃過阿箴越南法國麵包的消費者，陸續因食物中毒症狀就醫，桃園市政府衛生局接獲通報後追查，共514名消費者受害，前往阿箴越南法國麵包攤位稽查時，發現備料處的四門冰箱溫度不足、防蟲簾未落實緊閉、有蒼蠅出沒、部分食材未落實束口且未標示日期等缺失，立即勒令停業。

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檢方認為，阮氏箴應注意加工調配的食品不得染有病原菌，與食品儲藏、解凍、料理的環境衛生，阮氏箴卻疏未注意，3月間已將她提起公訴，起訴書指出，阮氏箴對於犯罪事實坦承不諱；至今已與食物中毒的283名消費者達成和解、賠償金額224萬4551元，另有198名消費者則在補件與聯繫中，考量阮氏箴犯後積極與被害消費者和解的態度，建請法官量處阮氏箴適當的刑責。桃園地方法院法官今天依觸犯食品安全衛生管理法規定致危害人體健康，判處阮氏箴8月徒刑、緩刑2年。

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