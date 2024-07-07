退休警網戀淪詐騙犯 提供帳戶還幫自稱國外女醫師領款轉帳

退休警察網戀暈船，提供自稱聯合國駐葉門女醫師的網友帳戶，還幫她提款換比特幣再轉給對方，淪為洗錢詐騙犯，被南投地院以兩個洗錢罪名判刑，且併科罰金10萬元。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/07 21:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕退休警察在網路與自稱「聯合國派葉門」的女醫師網戀，對方以兒子出車禍為由，請退警提供帳戶讓親友把救命錢匯進其帳戶，再請其領出換比特幣轉帳給她，退警暈船幫轉了40多萬元比特幣，後來才知淪為洗錢詐騙犯，被南投地院法官以2個洗錢罪名判刑，應執刑6個月，併科罰金10萬元。

這名60歲的退休警察，在網路上認識自稱是聯合國女醫師的網友，對方喊他「親愛的」、「丈夫」、「我的寶貝」，還說很想趕快解決問題見他與其擁抱，對方甜言蜜語展開攻勢後，很快地即稱兒子在美國出車禍，需要一筆醫藥費，而自己派駐在葉門一時無法支付，想跟退警借錢，惟退警無錢可借，這名網友隨即改口說要親友匯錢到退警帳戶，再請他領出換成比特幣轉到她提供的帳戶匯給她。

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退休警察被對方甜言蜜語迷惑，提供了帳戶，並領出4筆款項40多萬元，再照對方指示換成比特幣再轉入另一個帳戶，而這幾筆錢其實是被詐騙被害人匯入的錢，最後還有一筆30萬元，因被害人驚覺不對報案，被銀行圈存而未被領出。

這名退休警察不只提供詐騙人頭帳戶，還幫忙領款兌換比特幣再轉出，他被南投檢警鎖定後才知自己變詐騙犯，在法官開庭時，有出示與自稱駐葉門醫師的網路對話，惟法官認為，對話截圖均只有對方的文字，均無該退休警察的回應紀，提供的對話不整，無法證明自己遭感情詐騙，更無法證明不知是參與詐騙。

南投地院法官近日將這名退休警察，以兩個洗錢罪名，分別判處3個月和5個月有期徒刑，合併應執刑6個月，併科罰金10萬元。全案可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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