為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

俄軍40枚飛彈狂轟烏克蘭 基輔兒童醫院也中彈嚴重受損

基輔的奧赫馬迪特兒童醫院遭遇俄軍空襲而嚴重受損，許多民眾都參與救災。（路透）

基輔的奧赫馬迪特兒童醫院遭遇俄軍空襲而嚴重受損，許多民眾都參與救災。（路透）

2024/07/08 20:39

首次上稿：18:50
更新時間20:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（8）日再度對烏克蘭各大城市發動空襲，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與官員指出，首都基輔（Kyiv）以及第聶伯（Dnipro）等地皆遭遇攻擊，造成至少31人死亡，而基輔地區至少已有17人罹難，且一間兒童醫院更嚴重損毀。

《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，澤倫斯基在社群平台上發文指出，「俄國恐怖分子再次以飛彈攻擊烏克蘭。不同的城市受災：基輔、第聶伯、克利福洛（Kryvy Rih）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）以及克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）。40多枚各種類型的飛彈。住宅大樓、基礎建設以及一間兒童醫院受損。」

澤倫斯基文中提到的兒童醫院是位於基輔舍甫琴基夫斯基區（Shevchenkivsky）的奧赫馬迪特兒童醫院（Okhmadyt Children's Hospital），澤倫斯基形容它是「歐洲最重要的兒童醫院之一」。

在醫院現場勘災的烏克蘭衛生部長利亞希科（Viktor Lyashko）指出，奧赫馬迪特兒童醫院有多處受損，包括血液透析室、加護病房、手術室以及腫瘤科部門等等。

烏克蘭內政表示，目前已知俄軍空襲造成31死與154人受傷，其中基輔地區20死61傷，傷亡數字可能還會增加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
匈牙利總理奧班突訪北京 今與習近平會面
2024/07/08 14:06

匈牙利總理奧班突訪北京 今與習近平會面
英新防相訪烏克蘭表支持 增援反戰車飛彈和自走砲
2024/07/08 07:37

英新防相訪烏克蘭表支持 增援反戰車飛彈和自走砲

大同3C黃金酬賓月 年中強檔來襲
俄羅斯暗示修改核武政策 全球憂核戰陰影再起
2024/07/08 12:42

俄羅斯暗示修改核武政策 全球憂核戰陰影再起
刻不容緩！專家：北約需贏得「彈藥戰爭」才能保衛烏克蘭
2024/07/08 13:09

刻不容緩！專家：北約需贏得「彈藥戰爭」才能保衛烏克蘭

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播