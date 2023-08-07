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    忠貞市場越南麵包食物中毒增至489人 採檢7人驗出沙門氏菌

    桃市府衛生局長局長劉宜亷到醫院關心民眾，詢問健康狀況及需求，允諾將全力協助消費者與業者協商或調解。 （桃市府衛生局提供）

    桃市府衛生局長局長劉宜亷到醫院關心民眾，詢問健康狀況及需求，允諾將全力協助消費者與業者協商或調解。 （桃市府衛生局提供）

    2023/08/07 19:18

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，截至今（7）日通報人數增至489人，就醫354人，有32人住院中，桃市府衛生局公布採檢結果，有7名食用後的民眾驗出沙門氏桿菌，其餘廚工、食品、環境檢體仍在檢驗中，待結果出爐後再行公布，桃市府已成立府層級食安管理專案小組，由副市長王明鉅負責督導，強化跨局處合作及各項食安工作。

    事發後衛生局將民眾人體採檢檢體21件送疾病管制署檢驗，今已有7件檢出「沙門氏桿菌」，將進行分型檢驗，其餘檢體仍檢驗中，另有4件廚工、6件食品及4件環境檢體仍在檢驗中；衛生局表示，已勒令業者停業進行改善並裁處54萬元罰鍰，若檢體報告有結果將進一步公布，另將相關事證移請桃園地檢署偵辦。

    衛生局表示，避免類似案件再發生，桃市府成立府層級食安管理專案小組，由副市長王明鉅負責督導，強化跨局處合作及各項食安工作；衛生局除主動電話關心民眾，目前已連繫267位民眾，局長劉宜亷也到醫院關心民眾，詢問健康狀況及需求，桃市府將全力協助消費者與業者協商或調解。

    衛生局也提醒食品業者從業人員，應保持良好衛生習慣，並落實作業場所清潔、設備及容器具消毒、高風險食材（如：非洗選蛋）應妥善管控製程，避免交叉污染，販售公開陳列的即時食品，溫度應落實監測（冷藏7°C以下、冷凍-18°C以下、溫藏60°C以上），以確保食品品質，若違反規定且屆期不改正，依食品安全衛生管理法可處新台幣6萬到2億元罰鍰。

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