上有老下有小、經濟壓力大 他差點為此跳下承德橋

楊男經員警開導，說到難過處不禁悲從中來。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/07 21:39

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市有一名楊姓男子，因為上有年邁老母親、下有年幼小孩都需要撫養，但他工作狀況不穩，長期入不敷出、經濟壓力極大。他某次想到這段期間的壓力、心情越想越差，輾轉來到台北市承德橋喝酒，不久萌生輕生想法；幸虧有熱心民眾發現他異狀報警，轄區員警及時趕到，阻止一樁憾事發生。

北市警士林分局後港派出所在日前下午3時許接獲民眾報案，民眾聲稱承德橋上有一名男子坐在護欄邊，險象環生。巡邏員警獲報趕往，發現一名男子正坐在承德橋護欄上喝啤酒，員警一邊向對方攀談一邊悄悄靠近，最終趁對方不注意，立刻趨前將其環抱下來，從護欄處移至橋邊安全處。

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經員警苦心相勸，這名楊姓男子才吐露心聲。原來他平時四處打零工維生，經濟狀況不穩，但入不敷出，家中下有小孩、上有年邁母親要撫養，經濟壓力不堪負荷，長期壓力累積及心情不佳才到橋上喝酒，也一度想要輕生。經員警不斷耐心開導，他才終於恢復理智，放棄輕生念頭。

員警為了避免還有意外發生，當下隨即護送楊男返回住處，交由楊男母親照顧。士林分局今天也發布新聞稿表揚處理此案得宜的陳立凱、陳婉如2人，他們及時攔阻，適時開導、安撫情緒，順利化解危機，深獲家屬感激。

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員警將楊男從橋上護欄環抱下來。（記者王冠仁翻攝）

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