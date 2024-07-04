稱反對修罷免門檻卻缺席 麥玉珍發文反怪綠營 結果大翻車！

立法院內政委員會4日排審選罷法修正草案，民眾黨立委麥玉珍卻缺席。（資料照、擷取自臉書；本報合成）

2024/07/04 20:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今天（4日）排審「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案，反對上修罷免門檻的民進黨團與國民黨團爆發衝突，雙方僵持不下，最後鬧到散會。而被發現缺席的民眾黨立委麥玉珍，今晚在臉書發文指責綠營，還說今天是「台灣民主史上黑暗的一天」，結果反被網友酸爆。

國民黨立委許宇甄提案上修罷免門檻，表態不支持的民進黨團發起甲動，今天上午在會前搶佔主席台，現場一片混亂，會議停擺。下午2點半左右，高金素梅欲回紅樓202會議室宣告轉移陣地，雖然前門被多位綠委堵死，但還有後門通行，不過高金素梅直接在會議室外走廊，宣布改為群賢101開會，綠營則喊「無效宣告」。

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疑因沒聽到高金素梅宣布換地點開會，議事人員仍在紅樓202，藍營立委在群賢101會議室痛批綠營「綁架議事人員」。藍委王鴻薇更請辦公室向中正一分局報案，指控議事人員被民進黨立委囚禁。最後高金素梅於下午3點20分左右裁示會議散會，下週一（8日）重新排案。後續綠營反駁藍營指控，沈伯洋還原現場狀況指出，議事人員就待在開會場地內，也可以進出，都有直播可以看，不要造謠。

值得注意的是，近日自爆曾把台灣紅肉火龍果帶至越南栽種惹議的白委麥玉珍，今天被綠營發現沒出席，只見黨團主任陳智菡現身開直播，批綠委是薪水小偷。綠委王定宇聽到後反酸，黨團幹部可以來，但立委來才是開會，自家立委沒來開會還罵民進黨薪水小偷，根本邏輯不通，民眾黨才是不只偷薪水，還偷火龍果！

民眾黨團後續稱麥玉珍有去簽到，她只是沒有在現場跟眾人推擠、噴口水而已。黨主席柯文哲今晚在臉書發文宣稱，針對「提高罷免門檻」的提案，民眾黨已經表態不會贊成，麥玉珍會投下關鍵的反對票，「但民眾黨根本沒有機會投票，民進黨立委一早就霸占主席台，癱瘓議事⋯⋯到了下午，內政委員會高金素梅召委想變更到其他會議室開會，民進黨立委竟然關門關窗，阻止議事人員離開。」

柯文哲痛批，「民進黨已經超越議事攻防的合理範圍，他們軟禁公務員、沒收討論、鎖住台灣的民主。其實，今日若能表決，國民黨提案要將選罷法門檻提高的修法就會被否決，這不是民進黨的主張嗎？請問，民進黨亂了一天，到底在亂什麼？ 」

麥玉珍隨後也轉發柯文哲的貼文說：「有同感、是黑暗的一天，玉珍在內政委員會早上簽到都是前3名，今天看到全排都是民進黨的立委，我問議事人員，今天是怎麼了，應該是霸佔主席台？這是什麼民主？」

不過網友紛紛在底下留言砲轟，「簽到你怎麼不進去跟大家說你會好好投下反對票，讓大家不用繼續杯葛了，只有黨助理進去直播嗆同樣的反對派是要幹嘛？」、「不是啊，別人霸佔主席台，你可以坐在旁邊啊，這不是跑走的理由欸」、「原來黨團主任才是立委，我長知識了」、「如果你真的堅持要投反對票，為什麼不一直留在場上，堅持到最後一秒啊！」、「簽到後就走是想要辯解什麼？」、「簽到不舉手又先走，簽爽的喔？」

還有不少人酸，「所以妳是簽到了以後就溜了？去偷火龍果？」、「玉珍也是前3名偷火龍果種子的立法委員嗎？」、「火龍果小偷變薪水小偷」、「台灣接納妳讓妳偷火龍果回越南？接下來妳要幫著國民黨把什麼台灣的東西送給他國？民主？」、「不去開會是又去偷什麼農產品了嗎？」、「火龍果苗小偷只會躲在臉書PO文，怎麼不進立法院表達你的意見？」

柯文哲的原貼文下方也大翻車，「嘴巴說反對行動是贊成，一直都是這樣在玩弄小草的？」、「說反對，民眾黨立委卻不去，是在唬爛什麼」、「好了啦！包牌黨，看透你們了」、「我以為我要白色火龍果，結果切開是紅的」、「笑死，麥玉珍直接消失投什麼票？」、「國民黨跟你的民眾黨才是綁架民主的政黨」、「真的是落跑的小藍」。

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