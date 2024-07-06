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中國科研船向陽紅10號出沒富貴角海域 我3巡防艇廣播驅離監控

我國漁民目睹中國海研船向陽紅10號，在北部富貴角西北方24海浬出沒。（民眾提供）

我國漁民目睹中國海研船向陽紅10號，在北部富貴角西北方24海浬出沒。（民眾提供）

2024/07/06 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國海警船頻頻出現公海，騷擾澎湖籍漁船之際，今（6）日又傳出中國海研船「向陽紅10號」，在北部富貴角西北方24海浬出沒，我國海巡署全程派出3艘巡防艇伴航，監控向號海研船動態。由於中國機艦近來頻頻越界，海巡署總動員展開對抗，四處奔波相當辛苦。

根據了解，今（6）日上午7時 海巡署監控「向陽紅10」研究船，出現在富貴角西北方24浬，由於向船航入限制水域，即派遣淡水海巡隊線上10070艇前往應處，9時20分10069艇、3553艇亦趕抵現場與10070艇，共同對「向」船實施廣播驅離，並持續併航監控中。

向陽紅10號，是中國自行設計製造的第一艘萬噸級遠洋科學考察船。曾參加中國首次發射運載火箭、同步通信衞星等重大科研試驗任務，1984年11月參加中國首次南極考察隊，開赴南大洋、南極洲執行科學考察任務，1988年獲國家科技進步特等獎 ，2014年3月28日入列國家海洋調查船隊。

總長156.2米的向陽紅10號，型寬20．6米、吃水7．75米，時常出沒在我國東部外海，除了肩負海洋研究任務之外，也疑似有情蒐水文、海流及港深等資料任務。除了海巡全程伴航外，也有我國漁民在海上目擊，方位在北緯25度39分、東經121度47分，約是富貴角東北26浬，並見到我國海巡署巡防艇在後緊隨。

漁民雷達顯示，中國海研船出沒的經緯度。（民眾提供）

漁民雷達顯示，中國海研船出沒的經緯度。（民眾提供）

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