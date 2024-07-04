高金素梅走廊宣告更換會議室審選罷法 綠委喊「無效宣告」

議事人員被綠委堵在立法院紅樓202無法出入。（記者李文馨攝）

2024/07/04 15:42

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，因民進黨團立委一早就占領主席台，截至下午3時，會議仍停擺；召委高金素梅下午2時半，欲回立法院紅樓202會議室宣告轉移陣地，不過前門被多位綠委堵死，僅剩後門通行，高金隨後在走廊宣告改到群賢樓101開會；綠委則喊：「無效宣告」。

國民黨立委許宇甄日前提案主張修正選罷法，「罷免同意票數高於被罷免人當選票數」才算通過罷免；立法院民眾黨團表態不支持，但認為應比照總統副總統選舉連署要附上身分證影本。

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立法院民進黨團昨發出動員令，數十位綠委今天上午已在會前搶佔主席台，阻擋國民黨將選罷法修正草案完成初審、送出委員會，但因現場狀況混亂，高金素梅約在上午9時半離開會議室，會議停擺至下午。

下午2時半，高金素梅欲回立法院紅樓202會議室宣告轉移陣地，不過前門被多位綠委堵死，僅剩後門通行，高金隨後在會議室外走廊表示，「議事人員請過來一下，如果大家不讓我開會，我就在這裡宣布，我們改為群賢101開會」；多名綠委則喊：「無效宣告」。

由於議事人員被綠委堵在紅樓202無法出入，國民黨立委則在群賢101會議室批評，「民進黨綁架議事人員，我們要開會」；國民黨立委王鴻薇更請辦公室向中正一分局報案，指控議事人員被民進黨立委綁架。

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